Trinidad i Tobago su danas najavili nove vojne vežbe sa SAD, koje sprovode operacije na Karibimaprotiv trgovine drogom. Venecuelatvrdi da su te operacije zapravo usmerene na svrgavanje njenog predsednika Nikolasa Madura.

Ministarstvo spoljnih poslova Trinidada i Tobaga, ostrvske države u Karipskom moru, naznačilo je da će se manevri sa SAD održati od 16. do 21. novembra.

- Ova predstojeća aktivnost je deo duge istorije naše saradnje - navodi se u saopštenju.

Jedan američki razarač je u oktobru pristao kod obale Trinidada radi drugih vežbi, koje je Venecuela nazvala provokacijom.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

