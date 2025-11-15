Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron ugostiće predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog 17. novembra u Parizu kako bi potvrdio dugoročnu podršku Francuske, saopštio je Makronov kabinet.

Teme sastanka: energetika, ekonomija i odbrana



Dvojica lidera razgovaraće o bilateralnoj saradnji u oblastima energetike, ekonomije i odbrane, kao i o napretku u pripremi bezbednosnih garancija za Ukrajinu u okviru "koalicije voljnih".

Poseta Zelenskog u trenutku pojačanih ruskih napada



Ovo će biti deveta poseta Zelenskog Francuskoj od početka rata 2022. godine, u trenutku kada Rusija intenzivira napade na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu i napreduje ka istočnom gradu Pokrovskui jugu Zaporoške oblasti.

Zabrinutost zbog korupcijske istrage u energetskom sektoru



Evropski saveznici izrazili su zabrinutost zbog velike istrage o korupciji u energetskom sektoru, u koju je umešan saradnik zelenskog Timur Mindič, što je dovelo do ostavke dvojice ministara.

Francuska kao ključni saveznik Ukrajine



Pariz je jedan od najvažnijih ukrajinskih saveznika od početka rata, obezbeđujući borbene avione, artiljeriju, rakete dugog dometa i drugu vojnu pomoć.

Makronova uloga u "koaliciji voljnih"



Makron je takođe jedan od vodećih aktera u "koaliciji voljnih" i glavni zagovornik slanja mirovnih snaga u Ukrajinu kao dela postratnih bezbednosnih garancija.

Poseta Francuskoj nakon dogovora u Grčkoj



Putovanje Zelenskog u Francusku sledi nakon posete Grčkoj, gde se očekuje potpisivanje sporazuma o energetskoj saradnji, rekao je izvor blizak Predsedničkom kabinetu za Kijev independent.

U svom večernjem obraćanju, Zelenski je izjavio da se "veliki dogovor sa Francuskom priprema i biće uskoro finalizovan, siguran sam, naš istorijski sporazum."

Ukrajina traži jaču energetsku i PVO podršku



Kijev poziva zapadne saveznike da povećaju energetsku podršku i ojačaju protivvazdušnu odbranu, jer ruski dronovi i raketni napadi izazivaju prekide u snabdevanju električnom energijom širom zemlje.

Najnoviji napadi Rusije

Ruske snage izvele su kombinovani masovni napad na Kijev u noći 14. novembra, pri čemu su najmanje četiri osobe poginule, a desetine ih je povređeno.

Tom prilikom je pogođena i ambasada Azerbejdžana.