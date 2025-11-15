Slušaj vest

Serhij Naumenko, stanovnik Harkova koji je u civilnom životu bio umetnik i pesnik, poginuo je na liniji fronta. Kako prenosi Ukrinform, o tome je izvestila Suspilne Kultura.

- Danas smo saznali da je naš prijatelj i istinska legenda Serhij Naumenko preminuo. I dalje je teško poverovati, deluje kao još jedna njegova umetnička smicalica, performans ili umetnički čin. Kao da će za par minuta stići poruka da je dobro. Da će zakazati video-poziv u četu, objaviti svoj rad i pisati o sledećem susretu - napisala je zajednica Literary SLAM.

Serhii Naumenko
Serhij Naumenko Foto: Screenshot

Vojna služba i ranjavanje


Serhij se priključio Oružanim snagama Ukrajine 2023. godine. Učestvovao je u kontraofanzivi u pravcu Zaporožja, gde je ranjen. Sahrana će biti održana 15. novembra u 13 časova u selu Dovhij Vojniliiv, u Lavovskoj oblasti.

Još jedan umetnik poginuo u ratu


Kako je ranije preneo Ukrinform, u ratu je poginuo i Kostjantin Guzenko - fotograf, medijski producent, učesnik projekta Ukrainer i portparol 35. posebne mornaričke brigade.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preneo: V.M.)

