Donald Tramp je to otkrio u intervjuu za GB News.

- Tokom proteklog meseca, 25.000 vojnika je ubijeno na obe strane, otprilike podjednako - rekao je američki predsednik.

Priznao je da se nadao bržem rešenju i složio se sa zapažanjem novinara da ga kontinuirane borbe iritiraju.

- Mislio sam da imam veoma dobar odnos sa predsednikom Vladimirom Putinom. Mislio sam da će ovo biti lako - rekao je on.

Takođe je izrazio uverenje da će se rat u Ukrajini uskoro završiti.

- Biće rešeno. Nadam se uskoro - rekao je Tramp.

Predsednik je takođe rekao da SAD vrše pritisak na nekoliko zemalja, uključujući Indiju, da smanje kupovinu ruske nafte.

Nemoguće tačno utvrditi gubitke

Informacije o žrtvama su državna tajna i u Rusiji i u Ukrajini, dok je ukrajinska vlada bila posebno tajnovita, ograničavajući pristup demografskim podacima koji bi se mogli koristiti za procenu njenih gubitaka.

Pored toga, zapadne obaveštajne agencije nisu bile voljne da otkriju svoje interne proračune ukrajinskih vojnih žrtava iz straha od potkopavanja saveznika. Američki zvaničnici su ranije rekli da Ukrajina uskraćuje ove informacije čak i od svojih najbližih saveznika.

Broj civilnih i vojnih žrtava je nemoguće precizno utvrditi.

Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) smatra da je broj civilnih žrtava znatno veći od onog koji Ujedinjene nacije mogu da potvrde.

Politikolog Neta Kroford procenila je da je 323.000 ljudi poginulo u ratu do jula 2025. godine, sa prosečnom stopom od 7.690 mrtvih mesečno - što je prevazišlo prosek od 2.826 mrtvih mesečno u ratu u Gazi i 772 mrtva u ratu u Avganistanu (2001–2021). Prema Krofordovoj, dok su civili činili 80% žrtava u ratu u Gazi i 26% u ratu u Avganistanu, 4% poginulih u Ukrajini bili su civili.