Ukrajina je zabeležila trostruki porast broja napada na svoj železnički sistem od jula, prema rečima visokog ministra, dok Moskva pokušava da uništi jedan od ključnih logističkih sistema Kijeva.

Oleksij Kuleba, zamenik premijera zadužen za infrastrukturu, rekao je da su napadi na mrežu od početka 2025. godine prouzrokovali štetu od ukupne milijarde dolara.

„Ako uporedite samo poslednja tri meseca, napadi su se utrostručili“, rekao je Kuleba. „Od početka godine bilo je 800 napada na železničku infrastrukturu, a oštećeno je više od 3.000 železničkih objekata. Ono što smo videli u ovim eskaliranim napadima jeste da napadaju vozove, posebno pokušavajući da ubiju mašinovođe.“

Železnički saobraćaj ključan za Ukrajinu u trenutku rata

U zemlji velikoj kao što je Ukrajina, železnice su ključne. Železnička mreža prevozi više od 63% tereta u zemlji – uključujući pošiljke žitarica – i 37% putničkog saobraćaja, prema podacima državne službe za statistiku. Vojna pomoć iz stranih zemalja često stiže vozom.

Nijedan civilni aerodrom nije bio u funkciji od potpune invazije Rusije, tako da većina ljudi putuje u i iz zemlje – uključujući i one koji posećuju svetske lidere – vozom.

„Nije stvar samo u količini napada, već i u približavanju neprijateljskih snaga“, rekao je Aleksandar Percovski, šef ukrajinske državne železnice, Ukrzaliznice. „Sada, pošto imaju veoma precizne dronove Šahed ciljaju pojedinačne lokomotive.“

Napori za bolju zaštitu mreže su stupili na snagu, uključujući opremanje vozova elektronskim sistemima za suzbijanje napada dronova i formiranje namenskih timova za protivvazdušnu odbranu iz redova železničkog osoblja.