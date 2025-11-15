Slušaj vest

Visoki zvaničnici administracije Donalda Trampaodržali su ove nedelje tri sastanka u Beloj kući kako bi razmotrili opcije za moguće vojne operacije u Venecueli, rekli su u petak zvaničnici, u trenutku kada SAD povećavaju vojno prisustvo na Karibima.

Vojno jačanje - avioni F-35, ratni brodovi i nuklearna podmornica



Tramp je rasporedio avione F-35, ratne brodove i nuklearnu podmornicu u region posle dva meseca smrtonosnih udara na brodove kod obala Venecuele.

Ranije ove nedelje, u region Latinske Amerike ušla je i udarna grupa brodova nosača aviona Džerald Ford sa preko 75 vojnih letelica i više od 5.000 vojnika.

1/12 Vidi galeriju Američki raketni razarač "USS Grejvli" sa vojskom Trinidada i Tobaga vežba blizu obala Venecuele Foto: Robert Taylor/AP

Tramp: "Odluku sam uglavnom doneo"

Tramp je u petak nagovestio da bi odluka o mogućoj vojnoj akciji mogla uskoro da bude doneta, optužujući Venecuelu za veze sa ilegalnom trgovinom drogom.

- Ne mogu da vam kažem šta bi to bilo, ali doneo sam odluku - rekao je novinarima u svom predsedničkom avionu.

- Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali postigli smo velik napredak s Venecuelom u sprečavanju prodora droge u Sjedinjene Države - dodao je.

Prema rečima četiri američka zvaničnika i jednog izvora upoznatog sa situacijom, Savet za domovinsku bezbednost održao je ove nedelje više sastanaka, uključujući i jedan u petak.

Savet inače savetuje predsednika po pitanjima unutrašnje bezbednosti, a obično ga predvodi Trampov savetnik Stiven Miler.

1/10 Vidi galeriju Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Ko je sve učestvovao na sastancima?

Jedan zvaničnik naveo je da se manja grupa sastala u sredu, dok je u četvrtak održan veći sastanak kojem su prisustvovali potpredsednik SAD, Džej Di Vens, Stiven Miler, ministar rata Pit Hegset, načelnik Združenog generalštaba, general Dan Kejn.

Izvor kaže da je Tramp lično prisustvovao u četvrtak na sastanku u Sobi za hitne situacije u Beloj kući, gde mu je predstavljen niz opcija.

Rojters nije mogao da utvrdi koje su tačno opcije razmatrane, ali je Tramp ranije pominjao mogućnost kopnenih napada na Venecuelu. On je istovremeno tvrdio da ne želi da sprovodi promenu režima, dok Maduro optužuje Trampa da pokušava da ga svrgne.

1/10 Vidi galeriju Prijave u Venecueli u redove milicije nakon što su SAD poslale razarače za borbu protiv narko-kartela u toj zemlji Foto: Ariana Cubillos/AP

Pozadina: optužbe, nagrade i sve veće tenzije

Vašington je u avgustu udvostručio nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja predsednika Nikolasa Madura - na 50 miliona dolara - optužujući ga za veze sa trgovinom drogom.

Do sada su američke snage u regionu izvele najmanje 20 napada na sumnjive brodove, u kojima je poginulo 80 ljudi. Demokratski kongresmeni i pravni stručnjaci osporavaju legalnost ovih udara, dok su evropski saveznici izrazili zabrinutost.

1/6 Vidi galeriju Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

Pripreme za dugotrajnije operacije

Vizuelna istraga Rojtersa otkrila je da američka vojska obnavlja napuštenu bazu iz vremena Hladnog rata na Karibima, što sugeriše na pripreme za duže vojne operacije, potencijalno i one koje bi podržale akcije unutar Venecuele.

S druge strane, Venecuela raspoređuje naoružanje, uključujući staru rusku opremu, i planira gerilski otpor ili izazivanje haosa u slučaju američkog napada iz vazduha ili sa kopna.

Američka javnost protiv intervencije

Ideja o vojnoj akciji u Latinskoj Americi nepopularna je među američkim biračima. Prema anketi Rojters/Ipsos, samo 35% ispitanika podržalo bi upotrebu američke vojske u Venecueli kako bi se smanjio protok ilegalnih droga i to bez saglasnosti venecuelanske vlade.

Rastu tenzije i sa Kolumbijom