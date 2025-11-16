Slušaj vest

Austriju će početkom naredne sedmice pogoditi snažan prodor hladnog vazduha koji će, nakon neuobičajeno blagih dana, doneti naglo zahlađenje i sneg čak i u niže predele, saopštili su meteorolozi.

Alpsko područje se trenutno nalazi između kompleksa niskog pritiska nad Atlantikom i ivice snažnog visokog pritiska iznad istočne i jugoistočne Evrope.

Na istoku u nizijama i dalje se zadržavaju magla i niska oblačnost, dok će zapad planinskog regiona ponovo biti neuobičajeno topao. Prema rečima UWZ-eksperta Martina Templina, tokom dana u zemlju će stići prvi slab front.

U nedelju će se nad severnom Italijom formirati ciklon, što će sa jugozapada doneti sve nestabilnije vremenske prilike. Početkom naredne sedmice očekuje se izraženi hladni front koji će u srednjim i višim predelima prouzrokovati kratkotrajni, ranozimski period vremena.

Detaljna prognoza

Subota:

U području Dunava i istočnim ravnicama vreme ostaje često tmurno zbog uporne magle i niske oblačnosti, iz koje povremeno može da slabo rominja kiša. Van magle, posebno na severnoj strani Alpa, povremeno će biti sunčano i ostaje suvo do večeri. Tokom noći mestimično će pasti kiša. Temperature će se uglavnom kretati od 10 do 15 stepeni, uz upornu maglu oko 5, a na blago fenuiranom zapadu lokalno i do 18 stepeni.

Nedelja:

Dan počinje na severnoj strani Alpa i severoistoku ponekim pljuskom, ali tokom dana se vreme suši i povremeno izlazi sunce. Od Forarlberga preko Tirola i Salzburga do Koruške preovlađuju oblaci, a uveče počinje slaba kiša. Vetar će biti slab do umeren sa juga, a maksimalne temperature od 8 do 16 stepeni.

Ponedeljak:

Često i povremeno obilnije kiše. Sa severozapada će granica snega padati sa početnih 1800 m do večeri na oko 700 m. U noći će na severnoj strani Alpa sneg padati sve do dolina, ali će padavine brzo slabiti. Uz pojačan, na istoku i jak vetar, koji će skrenuti na severozapad, počinje zahlađenje. Najviše dnevne temperature biće od 5 do 15 stepeni, od severozapada ka jugoistoku.