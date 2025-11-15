Slušaj vest

Turski mornari zabeležili su snimak napada ukrajinskih dronova na ruski crnomorski grad Novorosijsk u Krasnodarskom kraju.

Ukrajinski dronovi su 14. novembra pogodili ruski crnomorski grad Novorosijsk u Krasnodarskom kraju, oštetivši naftni terminal i izazvavši veliki požar, izvestili su više ruskih Telegram kanala i lokalni zvaničnici.

Napad ukrajinskih dronova na rusku luku Novorosijsk, pri čemu je oštećen ključni naftni terminal Foto: screenshot X

Napad je bio usmeren na naftni kompleks Šeskaris, gde su oštećene infrastrukturne instalacije i izbio je požar. Kompleks je ključni terminal za izvoz nafte i krajnja tačka za cevovode kojima upravlja ruska državna kompanija Transnjeft, najveća svetska kompanija za naftovode.

Prema Rojtersu, pozivajući se na izvore iz industrije, Rusija je privremeno obustavila izvoz nafte 14. novembra nakon napada, što je iznosilo približno 2,2 miliona barela dnevno, ili oko 2 procenta globalne ponude.

Operativni štab Krasnodarskog kraja izvestio je da je pogođen naftni terminal i da je oštećeno nekoliko obalnih objekata. Zvaničnici su tvrdili da je požar u kompleksu Šeskaris uspešno ugašen.

Ruska državna agencija RIA Novosti je izvestila da je u masovnom napadu dronova pogođen i civilni brod u luci, pri čemu su povređena tri člana posade.

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) kasnije je potvrdila za Kijev Independent da su oni i elementi ukrajinskih oružanih snaga odgovorni za napad, usmeren na „naftne rampe, cevovodnu infrastrukturu i crpne stanice“.

SBU je saopštila da su jaki požari na terminalu trajali oko 14 sati po kijevskom vremenu 14. novembra. Ruske jedinice protivvazdušne odbrane oborile su 66 dronova iznad Krasnodarskog kraja uveče, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.