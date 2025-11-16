Radnici za suzbijanje štetočina već su dva puta pokušali da suzbiju smrad, ali do sada bezuspešno
NAJEZDA KUNA
VERNICI POBEGLI IZ CRKVE ZBOG NEPODNOŠLJIVOG SMRADA: "Sve je počelo pre osam dana..."
Kune, tačnije njihov smrad, oterale su sve vernike koji su došli na misu iz crkve u jugozapadnom nemačkom gradu Rotvajlu.
Zbog najezde kuna, trenutno je nemoguće ući u Crkvu Vaskrsenja Isusovog u Rotvajlu. Stoga će se mise održavati u društvenom centru do daljnjeg, rekao je u petak Jirgen Riger, koji je zadužen za crkvu.
Dodao je da se smrad počeo osećati pre oko osam dana i da je od tada još intenzivniji.
Radnici za suzbijanje štetočina već su dva puta pokušali da suzbiju smrad, ali do sada bezuspešno.
Pretpostavljaju da je smrad rezultat neprijatnog mirisa uginule kune ili kuna, a moguće i lešine koju su kune unele u cevi za grejanje.
(Jutarnji.hr/Kurir.rs)
