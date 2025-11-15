Slušaj vest

U vrtoglavo visokim potpeticama, beloj mini haljinici i s besprekornom šminkom, Melisa Rejn Lajvli uopšte nije izgledala kao žena koja pokušava da ostane neprimećena.

Naprotiv, dok je izlazila iz svog doma u ekskluzivnoj zajednici u Arizoni, 40-godišnja MAGA influenserka i PR konsultatkinja delovala je kao da jedva čeka kamere.

Teško je poverovati da je upravo ona osoba koju britanska policija traži zbog ispitivanja u vezi s rasno motivisanim napadom ispred londonske podzemne stanice Bond Street, 11. oktobra, oko 19:30 sati.

Detektivi Britanske saobraćajne policije (BTP) veruju da bi Melisa Rejn Lajvli i njen partner, nemački finansijer Filip Osterman (37), mogli da "pomognu u istrazi".

Njihove fotografije objavljene su na službenim stranicama policije, među snimcima osumnjičenih za pljačke, napade i seksualne delikte. Glamurozni par tamo izgleda kao da je zalutao.

Međutim, iza njihove fotografije stoji priča koja je, kako kažu upućeni, i uznemirujuća i fascinantna, prenosi Dejli mejl.

1/4 Vidi galeriju Melisa Rejn Lavli Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Rasistički ispad



Istraga se odnosi na incident u kojem su, prema izjavama žrtava, kolica s decom slučajno dotakla ženu koja je hodala ispred njih.

Obična svakodnevna situacija – sve dok se muškarac koji je bio s njom, navodno Osterman, nije okrenuo i počeo je da ih vređa na rasnoj osnovi, pritom preteći bočicom za koju je tvrdio da je suzavac.

Niko nije ozbiljno povređen, ali je žena u društvu, za koju se pretpostavlja da je Lajvli, navodno zgrabila jednu od sestara za kosu. Suzavac je u Ujedinjenom Kraljevstvu ilegalno oružje, a sama brutalnost reakcije na bezazlenu situaciju šokirala je policiju.

Britanska policija nije zvanično potvrdila da su osobe na fotografiji zaista Lajvli i Osterman, ali ih je američki CNN identifikovao, nakon čega su njihova imena objavili i drugi mediji.

Gde su sada?



Iako BTP nije želeo da komentariše da li su dotični još u Velikoj Britaniji, danas je jasno: Melisa Rejn Lajvli vratila se u SAD. Prema izvorima, u četvrtak uveče stigla je u svoju kuću u Skotsdejlu, blizu Feniksa.

Tamo je živela i ranije sa suprugom Džaredom, od kojeg je danas odvojena, ali ne i razvedena.

Njen put u Britaniju poklopio se s konferencijom privatnog kapitala na kojoj je govorio Osterman, stručnjak s impresivnim finansijskim CV-jem i funkcijom u minhenskom fondu Aekvita.

Lajvli je u isto vreme na Instagramu objavila fotografiju ispred Sotebija u Bond Streetu – u istoj odeći kao na fotografiji koju je objavila policija. Uz objavu stoji poruka: "S ljubavlju, iz Londona." Profil joj je u međuvremenu izbrisan.

Ko je zapravo Melisa Rejn Lajvli?



Lajvli dolazi iz jevrejske porodice obeležene traumom Holokausta, a njena baka je preživela logore Bergen-Belsen i Buhenvald, deda takođe.

U Arizonije godinama vodila uspešnu PR agenciju, a u SAD je poznata kao "MAGA influenserka".

Pokušala je da postane portparolka Bele kuće tokom Trampovog mandata i čak se preselila u luksuzni hotel "Brejkers" na Floridi da bude bliže Trampovom rizortu Mar-a-Lago.

Prisustvovala je i stranačkoj izbornoj večeri prošlog novembra, gde je bio i Najdžel Faradž. Ipak, izgubila je trku, a posao je dobila Kerolajn Livit.

Njen PR projekat "America First - America’s #1 Anti-Woke PR Firm" predstavlja "kandidate i kompanije koje misle ispravno i bez izuzetka su patriote."

Problemi sa zakonom



Lajvli je 2019. dobila dve zabrane približavanja nakon sukoba s bivšim kolegama iz PR industrije. Poznata je i policiji zbog incidenata po hotelima, uključujući rasno vređanje gostiju.