OVA LEPOTICA JE NAJOMRAŽENIJA INFLUENSERKA NA SVETU! Uvek u visokim potpeticama, mini haljini, našminkana, a pravi INCIDENTE gde god da stane! (FOTO/VIDEO)
U vrtoglavo visokim potpeticama, beloj mini haljinici i s besprekornom šminkom, Melisa Rejn Lajvli uopšte nije izgledala kao žena koja pokušava da ostane neprimećena.
Naprotiv, dok je izlazila iz svog doma u ekskluzivnoj zajednici u Arizoni, 40-godišnja MAGA influenserka i PR konsultatkinja delovala je kao da jedva čeka kamere.
Teško je poverovati da je upravo ona osoba koju britanska policija traži zbog ispitivanja u vezi s rasno motivisanim napadom ispred londonske podzemne stanice Bond Street, 11. oktobra, oko 19:30 sati.
Detektivi Britanske saobraćajne policije (BTP) veruju da bi Melisa Rejn Lajvli i njen partner, nemački finansijer Filip Osterman (37), mogli da "pomognu u istrazi".
Njihove fotografije objavljene su na službenim stranicama policije, među snimcima osumnjičenih za pljačke, napade i seksualne delikte. Glamurozni par tamo izgleda kao da je zalutao.
Međutim, iza njihove fotografije stoji priča koja je, kako kažu upućeni, i uznemirujuća i fascinantna, prenosi Dejli mejl.
Rasistički ispad
Istraga se odnosi na incident u kojem su, prema izjavama žrtava, kolica s decom slučajno dotakla ženu koja je hodala ispred njih.
Obična svakodnevna situacija – sve dok se muškarac koji je bio s njom, navodno Osterman, nije okrenuo i počeo je da ih vređa na rasnoj osnovi, pritom preteći bočicom za koju je tvrdio da je suzavac.
Niko nije ozbiljno povređen, ali je žena u društvu, za koju se pretpostavlja da je Lajvli, navodno zgrabila jednu od sestara za kosu. Suzavac je u Ujedinjenom Kraljevstvu ilegalno oružje, a sama brutalnost reakcije na bezazlenu situaciju šokirala je policiju.
Britanska policija nije zvanično potvrdila da su osobe na fotografiji zaista Lajvli i Osterman, ali ih je američki CNN identifikovao, nakon čega su njihova imena objavili i drugi mediji.
Gde su sada?
Iako BTP nije želeo da komentariše da li su dotični još u Velikoj Britaniji, danas je jasno: Melisa Rejn Lajvli vratila se u SAD. Prema izvorima, u četvrtak uveče stigla je u svoju kuću u Skotsdejlu, blizu Feniksa.
Tamo je živela i ranije sa suprugom Džaredom, od kojeg je danas odvojena, ali ne i razvedena.
Njen put u Britaniju poklopio se s konferencijom privatnog kapitala na kojoj je govorio Osterman, stručnjak s impresivnim finansijskim CV-jem i funkcijom u minhenskom fondu Aekvita.
Lajvli je u isto vreme na Instagramu objavila fotografiju ispred Sotebija u Bond Streetu – u istoj odeći kao na fotografiji koju je objavila policija. Uz objavu stoji poruka: "S ljubavlju, iz Londona." Profil joj je u međuvremenu izbrisan.
Ko je zapravo Melisa Rejn Lajvli?
Lajvli dolazi iz jevrejske porodice obeležene traumom Holokausta, a njena baka je preživela logore Bergen-Belsen i Buhenvald, deda takođe.
U Arizonije godinama vodila uspešnu PR agenciju, a u SAD je poznata kao "MAGA influenserka".
Pokušala je da postane portparolka Bele kuće tokom Trampovog mandata i čak se preselila u luksuzni hotel "Brejkers" na Floridi da bude bliže Trampovom rizortu Mar-a-Lago.
Prisustvovala je i stranačkoj izbornoj večeri prošlog novembra, gde je bio i Najdžel Faradž. Ipak, izgubila je trku, a posao je dobila Kerolajn Livit.
Njen PR projekat "America First - America’s #1 Anti-Woke PR Firm" predstavlja "kandidate i kompanije koje misle ispravno i bez izuzetka su patriote."
Problemi sa zakonom
Lajvli je 2019. dobila dve zabrane približavanja nakon sukoba s bivšim kolegama iz PR industrije. Poznata je i policiji zbog incidenata po hotelima, uključujući rasno vređanje gostiju.
Svetsku pažnju je privukla 2020. kad je snimila kako razbacuje maske po Targetu na početku pandemije, tada tvrdeći da su sve to laži. Njeno ponašanje dovelo ju je i do raspada braka.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Daily Mail/Preneo: V.M.)