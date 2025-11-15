Slušaj vest

Policajka je izgubila kontrolu nad svojim motociklom i zabila se u posetioce tokom Dana otvorenih vrata u sedištu policije u Sužouu, u Kini. Posebno su stradala deca u prvom redu, koja su od siline udarca odbačena u vazduh.

Reakcija policajke izazvala je ogorčenje: umesto da se pobrine za troje povređenih, ona se najpre posvetila vozilu. Povređeni su nakon saobraćajne nesreće prevezeni u bolnicu.

Saobraćajna uprava Biroa javne bezbednosti izvinila se u zvaničnom saopštenju zbog incidenta. Policajka koja je učestvovala u nesreći takođe se lično izvinila oštećenima.

(Kurir.rs/Blic/Prenela: M. V.)

