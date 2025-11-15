Slušaj vest

Kinaje danas pozvala svoje državljane da ne putuju u Japan zbog tenzija dve zemlje oko Tajvana, nakon što je Tokio nagovestio "moguću vojnu intervenciju radi odbrane ostrva", na koje Peking polaže pravo, u slučaju kineskog napada.

Velike kineske avio-kompanije objavile su danas da će putnicima ponuditi potpuni povraćaj novca za letove za Japan, rezervisane do 31. decembra. To je reakcija na raniju izjavu premijerke Japana Sanae Takaiči u japanskom parlamentu.

Ona je rekla "da bi oružani napadi na Tajvan mogli opravdati slanje japanske vojske da brani ostrvo", u skladu sa odredbama o "kolektivnoj samoodbrani" u japanskom zakonu usvojenom 2015. godine.

Dodala je da bi u slučaju vanredne situacije na Tajvanu sa "raspoređivanjem ratnih brodova i upotrebom sile" mogla da bude pretnja opstanku Japana, a Kinu nije eksplicitno pomenula.

Ambasada Kine u Tokiju tu izjavu smatra otvoreno provokativnom prema Tajvanu i ozbiljno narušavanje klime u međuljudskim odnosima.

Ambasada je sinoć u saopštenju pozvala državljane Kine da u bliskoj budućnosti izbegavaju putovanja u Japan, zbog "značajnih bezbednosnih rizika".

Zbog izjave premijerke Takaiči, Peking je juče pozvao japanskog ambasadora da pruži objašnjenje. Japan je učinio isto, nakon objave kineskog generalnog konzula u Osaki Sjue Đijena na društvenoj mreži Iks.

On je uz citat članka o izjavi premijerke Japana zapretio da će "odseći tu prljavu glavu bez najmanjeg oklevanja".