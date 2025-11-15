Slušaj vest

Džeparenje i dalje predstavlja ozbiljan problem u Evropi, a posebno su na udaru popularne turističke destinacije.

Iako se Barselona često povezuje sa ovim problemom, Španija nije prva na listi mesta gde se džeparenje najčešće dešava. Stručnjaci za upoređivanje putnog osiguranja iz Quotezone.co.uk objavili su izveštaj koji rangira evropske zemlje po riziku od džeparenja.

Prema podacima iz izveštaja, najrizičnija destinacija je Italija – tačnije, čuvena Rimска Fontana di Trevi, koja je poznata kao mesto gde se često dešavaju krađe.

Iza Italije na listi je Francuska, sa Ajfelovim tornjem u Parizu na vrhu. Više od 800 posetilaca je prijavilo džeparenje kao problem u ovom delu grada, koji je turistima popularan tokom cele godine.

Jedan od turista na TripAdvisor-u savetuje:

– Zbog velikog broja posetilaca, morate paziti na svoje stvari. U prepunim turističkim zonama vrebaju džeparoši, a po ulicama se mogu pojaviti prevaranti koji pokušavaju da vam skrenu pažnju ili vas navedu da učestvujete u brzim „igrama“ koje nisu poštene.

Treće mesto zauzela je Španija.

Naučnici su pripremili izveštaj na osnovu broja pomenutih „džeparenja“ ili „krađa“ na sajtovima sa recenzijama putnika u najpoznatijim evropskim destinacijama, a zatim su to uporedili sa brojem turista koji posete svaku zemlju.

– Naša istraživanja otkrila su iznenađujuće rezultate. Italija ima najviše prijavljenih džeparoša, dok Francuska i Španija beleže mnogo veći broj turista – rekao je Greg Vilson, osnivač i generalni direktor Quotezone.co.uk.

Rang lista evropskih zemalja po riziku od džeparenja:

  1. Italija
  2. Francuska
  3. Španija
  4. Nemačka
  5. Holandija
  6. Portugal
  7. Turska
  8. Grčka
  9. Poljska
  10. Irska

Kurir Web/ B92

Ne propustiteInfoBizSvetski lanac hotela proglasio bankrot i izbacio goste na ulicu: Bogataši vuku kofere, snimak obišao ceo svet
Sonder hotel putnici izbačeni
InfoBizEvropske zemlje nude ozbiljne pare da se preselite kod njih - napravile ponudu koju bi retko ko odbio, ovako možete doći do kapitala
muškarac prekrio oči okružen parama
InfoBizVažne izmene za sve Srbe koji putuju u Crnu Goru: Uvodi se oštro ograničenje boravka, a ni kupovina nekretnine više neće biti ista
Crna Gora Pare
NovčanikOvi ljudi plaćaju bogatstvo da bi sami lovili svoju večeru! Dosadio im je luksuz, traže nove izazove
lov.jpg