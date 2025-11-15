Slušaj vest

Japanska vlada pozvala je penzionisane policajce i bivše vojnike da pomognu u zaštiti javnosti od sve češćih napada medveda, objavili su lokalni mediji.

Vlada je uputila poziv nakon što se suočila sa nedostatkom iskusnih lovaca, objavio je list Asahi Šimbun.

Japan je ranije ublažio stroge zakone o vatrenom oružju kako bi policajcima omogućio da koriste puške protiv medveda.

Prema podacima Ministarstva zaštite životne sredine, medvedi su od aprila ubili 13 ljudi širom zemlje, što je najveći broj žrtava u jednoj godini do sada.

Broj susreta medveda sa ljudima raste iz godine u godinu.

Stručnjaci kažu da je to zbog smanjenja broja stanovnika u ruralnim područjima, napuštanja poljoprivrednog zemljišta i zato što gladni medvedi sve više ulaze u stambena područja, objavila je Srna.

(Kurir.rs/Nezavisne)

