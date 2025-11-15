Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u Buenos Ajresu, u blizini najprometnijeg međunarodnog aerodroma u Argentini
SITUACIJA JE IZMAKLA KONTROLI
STRAVIČNA EKSPLOZIJA U BLIZINI NAJPROMETNIJEG AERODROMA, IMA POVREĐENIH! Vatrogasci ne mogu da se izbore sa VATRENOM STIHIJOM: Drama u Buenos Ajresu (VIDEO)
Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u industrijskom parku u blizini Buenos Ajresa, nakon čega je izbio veliki požar, saopštili su argentinski zvaničnici.
Industrijska lokacija nalazi se blizu najprometnijeg međunarodnog aerodroma u zemlji, preneo je AFP.
Šef lokalne administracije Gaston Granados izjavio je da vatrogasne ekipe od sinoć gase požar, ali da je vatra i dalje van kontrole.
Direktor bolnice Karlos Santoro rekao je da je njegova ustanova primila 22 povređene osobe.
U industrijskoj zoni nalazi se nekoliko fabrika koje proizvode gume, hemijske proizvode i drugu robu.
Kako pišu mediji, požar je doveo do otkazivanja letova.
