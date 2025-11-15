Slušaj vest

Više od 20 ljudi povređeno je usled snažnih eksplozija u industrijskom parku u blizini Buenos Ajresa, nakon čega je izbio veliki požar, saopštili su argentinski zvaničnici.

Industrijska lokacija nalazi se blizu najprometnijeg međunarodnog aerodroma u zemlji, preneo je AFP.

Šef lokalne administracije Gaston Granados izjavio je da vatrogasne ekipe od sinoć gase požar, ali da je vatra i dalje van kontrole.

Direktor bolnice Karlos Santoro rekao je da je njegova ustanova primila 22 povređene osobe.

U industrijskoj zoni nalazi se nekoliko fabrika koje proizvode gume, hemijske proizvode i drugu robu.