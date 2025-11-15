Slušaj vest

Pošto je Izabel Dejl proglašena krivom za seks sa jednim zatvorenikom u zatvorskoj sobi za molitvu i aferu sa drugim, bivši kriminalac je otvoreno govorio o svojoj ilegalnoj romansi sa zatvorskom čuvaricom dok je on bio u zatvoru.

Dva zatvorenika su bili svedocidok se Dejl (23) zabavljala sa Šahidom Šarifom (33) u prostoriji za bogosluženje u zatvoru Koldingli u Sariju. Zatvorska stražarka je viđena kako izlazi pored osuđenog pljačkaša posle četiri minuta, brzo popravljajući kaiš. Dejl je tetovirala Šarifin nadimak iza vrata, te je okačila uramljenu sliku njih dvoje iznad kreveta.

Izabel je takođe kupila svoj verenički prsten od 3.000 funti dok je pisala ljubavna pisma Šarifu, govoreći o svojim snovima o njihovom zajedničkom životu napolju. Neka od tih pisama su bila pomešana sa sintetičkim kanabisom ili "spajsom".

U isto vreme je imala seksualni odnos sa drugim zatvorskim ljubavnikom, Konorom Manijem (28). Mani je služio devet godina zatvora zbog ubistva svog najboljeg prijatelja u saobraćajnoj nesreći dok je bežao od policije u poteri na autoputu brzinom od 233 km/č blizu Medveja..

Dejl je negirala krivicu, ali ju je porota Krunskog suda u Sauterku osudila po dve tačke optužnice za zloupotrebu javne funkcije i zaveru za prenošenje zabranjenog predmeta sa „Liste A“ u zatvor. Briznula je u plač kada su presude objavljene nakon osmodnevnog suđenja.

Za Tonija Guča (43), koji se ranije pojavljivao u seriji „Banged Up“ na Kanalu 4, izveštaji o takvim navodnim avanturama nisu iznenađenje i, iz njegovog sopstvenog iskustva, one se „lako“ mogu dogoditi.

Toni je ostavio svoj kriminalni život iza sebe pre oko 15 godina, kada ga je očinstvo navelo da preispita svoje životne izbore. Međutim, nakon što je kao tinejdžer upao u loše društvo, u početku se našao na pogrešnom putu i ​​na kraju je proveo ukupno 9,5 godina iza rešetaka, zbog nasilnih zločina poput krađe, provale i napada.

Dok je bio u zatvoru, tada dvadesetpetogodišnji Toni je započeo šestomesečnu vezu sa zatvorskom čuvarkom, za koju kaže da je bila udata žena u tridesetim godinama. U prethodnom razgovoru za „Mirror“, Toni je otkrio:

- Upleo sam se u ono što su nazvali neprimerenom vezom sa članicom osoblja. Dešava se. Nije ništa drugačije unutra nego spolja. Možete biti u prodavnici ribe i pomfrita, i ako vidite nekoga ko vas privlači, i to je uzvraćeno, onda će se nešto desiti. Neko će to podstaći i napraviti prvi potez; jedina razlika je u tome što policajac treba da ima malo profesionalizma - kazao je on.

Sećajući se trenutka kada je avantura počela, Toni je rekao:

- Čim smo se pogledali, jednostavno ste mogli da vidite da nešto postoji.

Otkrio je da su počeli da flertuju i da se to od tada nastavilo. Toni i njegova ljubavnica, zatvorska čuvarka, čak su uspeli da uhvate trenutke fizičke intimnosti, uprkos tome što su znali za rizike.

- Uspeli bismo da provedemo 10 minuta zajedno. Uspeli smo da ih uguramo kad god smo mogli.

Njih dvoje su provodili toliko vremena zajedno, uprkos tome što je stražarka bila stacionirana u drugom odeljenju, da njihova bliskost nije prošla nezapaženo od strane drugih u zatvoru. Na kraju, drugi zatvorenik je saznao za aferu i rekao ostalim službenicima.

- Ne želite da bilo ko drugi zna za vezu jer ako je neko ljubomoran, najverovatnije će vas odati službenicima. Što se i dogodilo u mom slučaju - rekao je.

Guč je bio primoran na izolaciju 16 nedelja, što je opisao kao "mučenje", dok je dotična službenica izbačena, kaže on. Kao rezultat afere, dobio je premeštaj.

- Ono što javnost ne shvata jeste da je i vaš život kao zatvorenika pretvoren u pakao. Bićete stavljeni u izolaciju na dugo vremena, bićete premešteni u drugi zatvor jer se smatrate bezbednosnim rizikom - oni ne znaju šta vam je ta službenica rekla o unutrašnjem funkcionisanju zatvora. To se takođe navodi u vašem dosijeu. Može zatvorniku prouzrokovati mnogo, mnogo problema. Možete biti smešteni u zatvor niže kategorije. Što se tiče stražarki, odmah dobijaju otkaz.

Međutim, osvrćući se na ovo vreme, Toni ne žali zbog romanse, objašnjavajući da se neke stražarke "nude kao na tanjiru":

- Postoje određene stvari kojih morate da se odreknete u zatvoru, a jedna od njih je seks. Kada prođete kroz zatvorski sistem, sve što vam je drago u životu je oduzeto. Izuzetno je teško napraviti tranziciju. Ako vam se nešto što vam jako nedostaje ponudi na tanjiru, verovatno ćete to prihvatiti. Morate biti veoma čvrste volje da to ne biste prihvatili.

- Ako služite dugu zatvorsku kaznu, možda nikada više nećete dobiti ponudu. I to je dugo vreme bez veza sa ženama. I nije samo seks u pitanju - nedostaje vam maženje žene, ljubljenje žene, jer je to opet ograničeno na posetama. Dakle, to je nekako imati to, taj intimni odnos na koji ste navikli napolju, a ono što tome doprinosi jeste da izvlači tu vašu nestašnu dečačku stranu - ne bi trebalo da to radite, a vi to radite - kazao je.

Prema Tonijevom mišljenju, "sve dok postoje žene okružene muškarcima, uvek će postojati prilika kada dve osobe privlače jedna drugu i nešto će se desiti.