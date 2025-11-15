OVO SE NE VIĐA ČESTO, NEVEROVATAN FENOMEN OSVANUO U IRSKOJ: Obala kod Dablina je skroz bela, otkriveno šta se dešava (FOTO/VIDEO)
Neverovatni prizori stižu iz Irskegde je snažan vetar, praćen obilnom kišom, naneo ogromne količine morske pene na obalu u blizini Dablina.
Nesvakidašnja pojava zabeležena je kod mesta Laugšajni, a stanovnici su ostali zatečeni prizorom koji su neki opisali i "biblijskim", piše Extra.ie.
"Nikad nisam video ovoliko"
Snimak koji se brzo proširio društvenim mrežama prikazuje penom prekrivenu farmu.
Objavio ga je Alan O'Rejli iz Carlow Weathera na društvenoj mreži Iks.
- Morska pena u Laugšajniju, severni Dablin, danas - podelio je pratilac koji tamo živi 50 godina i nikad nije video ovoliko - napisao je O'Rejli uz video.
Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi su se čudili nesvakidašnjem prizoru. Jedan korisnik komentarisao je kako se radi o "biblijskoj količini morske pene", prenosi portal Extra.ie.
Šta uzrokuje morsku penu?
Naime, radi se o prirodnoj pojavi. Morska pena nastaje kada se morska voda, bogata organskim tvarima, snažno uzburka, a vetar je potom nanosi na kopno.
Jedan od korisnika ponudio je i detaljnije objašnjenje - "trajni pokrivač kremasto-bež pene duž obale, nakon razdoblja toplog vremena praćenog jakim vetrovima, najverovatnije je prirodna pena nastala bezopasnim cvetanjem algi".
Upravo je olujno vreme, uz narandžasto upozorenje za kišu koje je bilo na snazi za Dablin i još dva okruga, dovelo do stvaranja ovako velike količine pene.