Slušaj vest

Neverovatni prizori stižu iz Irskegde je snažan vetar, praćen obilnom kišom, naneo ogromne količine morske pene na obalu u blizini Dablina.

Nesvakidašnja pojava zabeležena je kod mesta Laugšajni, a stanovnici su ostali zatečeni prizorom koji su neki opisali i "biblijskim", piše Extra.ie.

1/5 Vidi galeriju Morska pena u Dablinu Foto: screenshot X/CarlowWeather

"Nikad nisam video ovoliko"



Snimak koji se brzo proširio društvenim mrežama prikazuje penom prekrivenu farmu.

Objavio ga je Alan O'Rejli iz Carlow Weathera na društvenoj mreži Iks.

- Morska pena u Laugšajniju, severni Dablin, danas - podelio je pratilac koji tamo živi 50 godina i nikad nije video ovoliko - napisao je O'Rejli uz video.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi su se čudili nesvakidašnjem prizoru. Jedan korisnik komentarisao je kako se radi o "biblijskoj količini morske pene", prenosi portal Extra.ie.

Šta uzrokuje morsku penu?



Naime, radi se o prirodnoj pojavi. Morska pena nastaje kada se morska voda, bogata organskim tvarima, snažno uzburka, a vetar je potom nanosi na kopno.

Jedan od korisnika ponudio je i detaljnije objašnjenje - "trajni pokrivač kremasto-bež pene duž obale, nakon razdoblja toplog vremena praćenog jakim vetrovima, najverovatnije je prirodna pena nastala bezopasnim cvetanjem algi".