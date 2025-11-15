Slušaj vest

Dvadesetdvogodišnjak se bori za život u bolnici nakon što je iz šale progutao ceo hamburger.

Muškarac, čije ime nije objavljeno, navodno je na respiratoru nakon navodne šale tokom obroka sa prijateljima, koja je prouzrokovala značajno oštećenje njegovih vitalnih organa.

On je 13. novembra prebačen na odeljenje intenzivne nege bolnice G. Genimatas u gradu Koropi, u Grčkoj i nalazi se u kritičnom stanju.

Prijatelj, koji je bio sa njim u tom trenutku, rekao je da je čovek počeo da paniči nakon što je progutao hamburger, pre nego što se srušio na zemlju.

„Rekli su lokalnim medijima: ‘Imao je nešto poput napada panike. Ustao je i otrčao malo dalje; mislili smo da će to ispljunuti i da ne želi da napravi nered oko drugih.

Foto: Profimedia

‘Ali to nije uradio. Krene da se vrati, pa se opet udalji da to ispljune. Pomislili smo: ‘Dobro, sad će.’ Ni to se nije desilo.’

Prijatelj je dodao: ‘Zatim je ponovo krenuo da se vraća, a trenutak kada smo shvatili da nešto nije u redu bio je kada je leđima udarao o stub, verovatno pokušavajući da to ispljune ili tako nešto.’

Takođe je negirao da je muškarac nagurao hamburger u usta zbog nekog izazova: ‘Samo je rekao: “Gledaj.” Ako hoćeš da to nazoveš nečim, nazovi to šalom.’”

Veruje se da je muškarac prestao da diše puna dva minuta.

"Može da ga spasi samo čudo"

Mihalis Giannakos, predsednik Panhelenske federacije radnika javnih bolnica (POEDHN), rekao je: ‘Može ga spasiti samo čudo, nalazi se u veoma kritičnom stanju.’

Giannakos je takođe doveo u pitanje kako je osoba mogla progutati ceo hamburger bez žvakanja.

Rekao je: ‘Čak i da je dobio prvu pomoć, potrebna je intervencija lekara, jer kada mozak ostane bez kiseonika, dolazi do nepopravljive štete.’

Portparolka lokalne policije, Konstantina Dimoglidou, rekla je da će vlasti zatražiti snimke iz restorana kako bi utvrdile da li je neko ohrabrivao mladića da pokuša navodnu šalu.

Bivša predsednica Udruženja bolničkih lekara Atine i Pireja (EINAP), Matina Pagoni, rekla je: ‘Ovo su tragične okolnosti.