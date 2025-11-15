Slušaj vest

Dok se ruske snage približavaju ključnim gradovima, a temperature padaju ispod nule, Kijev se suočava sa trostrukim udarcem finansijskog kolapsa, taktičkih poraza na frontu i neviđenog energetskog terora.

Junaštvo Ukrajinaca i improvizacija koja je spasila zemlju 2022. godine možda više neće biti dovoljni, piše Politiko.

Prema izvorima bliskim vladi u Kijevu, zemlja će ostati bez novca već u februaru 2026. godine, osim ako ne dobije hitnu injekciju od najmanje 18 milijardi evra. Američka pomoć je zamrznuta pod Trampom, a poslednji paket od 61 milijarde dolara iz aprila 2024. godine potrošen je do leta 2025. godine.

Ukrajinska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

EU je obećala 50 milijardi evra preko Fonda za Ukrajinu, ali isplate kasne. Jedina nada je belgijska šema kredita za reparacije. To je 140 milijardi evra obezbeđenih zamrznutom ruskom imovinom u Evrokliru u Briselu.

EU bi zamenila rusku imovinu za obveznice sa nultom kamatom, a novac bi išao Kijevu.

Ukrajina bi otplatila dug samo ako bi Rusija platila nadoknadu. Ali plan je u ćorsokaku, piše Politiko. Belgija odbija da potpiše bez garancija drugih članica protiv pravnih potraživanja i ruske odmazde. Samit EU u decembru biće presudan; ako ne prođe, "koalicija voljnih" će morati sama da prikupi novac.

- Ovo je municija za MAGA i Orbana da kažu: "Zašto bacamo novac" - kaže savetnik ukrajinske vlade za Politiko.

Korupcijski skandali ne pomažu. Bivši pomoćnik Zelenskog je pobegao iz zemlje, a istražitelji najavljuju racije na Ministarstvo odbrane zbog naduvanih ugovora.

- Brisel će svaki evro vezati za reforme - upozorava bivši zvaničnik.

Istovremeno, ruske snage su 7 km od Pokrovska, ključnog logističkog čvorišta u Donjecku. Ako padne, otvara put ka Kramatorsku i Slavjansku - poslednjim ukrajinskim uporištima u regionu.

1/8 Vidi galeriju Pokrovsk Kupjansk Foto: Printskrin X

Borbe traju već 14 meseci, ali poslednjih nedelja Rusi napreduju 500 metara dnevno. U avgustu su Rusi lažnom ofanzivom na Dobropilje privukli pojačanja, a zatim su probili kod Pokrovska.

- Naši generali su naseli na trik - priznaje Marijana Bezuhla, bivša zamenica šefa odbrambenog odbora u parlamentu. "Sistem donošenja odluka ne može da prati tempo Rusije."

Najgori je nedostatak ljudi. Rusija ima prednost od 10:1 u pešadiji u gradskim borbama. Dronovi pomažu na otvorenom, ali na ulicama Pokrovska Rusi napadaju u talasima.

Ukrajina je mobilisala 1,1 milion vojnika, ali su gubici ogromni, sa preko 100.000 mrtvih i ranjenih od leta 2024. godine, prema zapadnim procenama.

Zima dolazi, a Rusi su promenili taktiku. Prošle godine su ciljali elektrane, a ove godine meta je gas. 60% Ukrajinaca greje svoje domove gasom. Od marta 2025. godine, Rusi su uništili 35% domaće proizvodnje gasa, prema podacima Naftogasa. Napadi na objekte u Poltavi, Harkovu, Sumima i Černigovima su svakodnevna pojava.

MiG-31 sa "Kinžalom" Foto: EPA / Yuri Kochetkov

- Teroristički akti - kaže šef Naftogasa Sergej Korecki.

Ukrajina uvozi gas iz Evrope, ali skladišta su na 60% kapaciteta - najnižem nivou od 2022. godine. Protivvazdušna odbrana je iscrpljena. Sistemi Patriot čuvaju Kijev, a ne gasne bušotine.