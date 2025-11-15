LIKVIDIRANO 300 RUSKIH JURIŠNIKA, UNIŠTENA VELIKA KOLIČINA VOJNE TEHNIKE! Ukrajinci ipak bili primorani na povlačenje u Zaporoškoj oblasti!
Ukrajinske snagepovukle su se iz sela Novovasilivske u Zaporoškoj oblastina povoljnije odbrambene položaje usred intenzivnih ruskih napada na južnom frontu, saopštila je 15. novembra ukrajinska vojska.
Nesmanjen intenzitet ruskih napada
Komanda navodi da ruske snage ne smanjuju intenzitet jurišnih operacija, masovnog artiljerijskog granatiranja i drugih vatrenih udara u regionima Zaporožjai južnog Dnjepropetrovska.
Četrdesetak borbi u jednom danu
Tokom prethodna 24 časa dogodilo se skoro 40 borbi na pravcima Oleksandrivka i Huljajpolje, dok su ruske jedinice nastavile da jurišaju na ukrajinske položaje i pokušavaju da prodru dublje iza odbrambenih linija.
U istom periodu zabeleženo je više od 350 ruskih napada sa upotrebom preko 1.500 različitih vrsta municije.
Ruski gubici - skoro 300 vojnika i 58 jedinica opreme
Prema podacima ukrajinskih snaga, ruski gubici uključuju skoro 300 ljudi i 58 komada naoružanja i vojne tehnike, među kojima su tenk, oklopna vozila, artiljerijski sistemi i laka motorna sredstva.
Zašto je naređeno povlačenje?
Vojni zvaničnici navode da je povlačenje iz Novovasilivskog sprovedeno "u vezi s pregrupisavanjem borbenih formacija, promenama u konfiguraciji linije dodira i radi spasavanja života vojnika", pri čemu su jedinice prebačene na povoljnije položaje za odbranu.
Rusija raspoređuje nove jurišne grupe
Ranije je objavljeno da Rusijaraspoređuje obučene jurišne grupe duž zaporoške linije fronta, posebno kod Orihiva i Huljajpolja, kako bi pojačala napade i pokušala da probije ukrajinsku odbranu na jugu.
(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)