Slušaj vest

Ukrajinske snagepovukle su se iz sela Novovasilivske u Zaporoškoj oblastina povoljnije odbrambene položaje usred intenzivnih ruskih napada na južnom frontu, saopštila je 15. novembra ukrajinska vojska.

Nesmanjen intenzitet ruskih napada


Komanda navodi da ruske snage ne smanjuju intenzitet jurišnih operacija, masovnog artiljerijskog granatiranja i drugih vatrenih udara u regionima Zaporožjai južnog Dnjepropetrovska.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Četrdesetak borbi u jednom danu


Tokom prethodna 24 časa dogodilo se skoro 40 borbi na pravcima Oleksandrivka i Huljajpolje, dok su ruske jedinice nastavile da jurišaju na ukrajinske položaje i pokušavaju da prodru dublje iza odbrambenih linija.

U istom periodu zabeleženo je više od 350 ruskih napada sa upotrebom preko 1.500 različitih vrsta municije.

Ruski gubici - skoro 300 vojnika i 58 jedinica opreme


Prema podacima ukrajinskih snaga, ruski gubici uključuju skoro 300 ljudi i 58 komada naoružanja i vojne tehnike, među kojima su tenk, oklopna vozila, artiljerijski sistemi i laka motorna sredstva.

Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zašto je naređeno povlačenje?


Vojni zvaničnici navode da je povlačenje iz Novovasilivskog sprovedeno "u vezi s pregrupisavanjem borbenih formacija, promenama u konfiguraciji linije dodira i radi spasavanja života vojnika", pri čemu su jedinice prebačene na povoljnije položaje za odbranu.

Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusija raspoređuje nove jurišne grupe


Ranije je objavljeno da Rusijaraspoređuje obučene jurišne grupe duž zaporoške linije fronta, posebno kod Orihiva i Huljajpolja, kako bi pojačala napade i pokušala da probije ukrajinsku odbranu na jugu.

(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaTRAMP IZNEO ZAPANJUJUĆE INFORMACIJE O UKRAJINI: Evo koliko je bilo mrtvih u oktobru sa obe strane - "To je KRVAVI MASAKR"
rusija ukraijna.jpg
PlanetaUKRAJINA IZGUBILA VELIKANA NA RATIŠTU! Čuveni umetnik i pesnik pao na prvoj liniji fronta kod Zaporožja! (FOTO)
profimedia-0959203938.jpg
PlanetaZELENSKI IDE KOD MAKRONA: 17. novembra pada istorijski dogovor za Ukrajinu! "Koalicija voljnih" je spremna, Francuska će potvrditi dugoročnu podršku Kijevu
Volodimir Zelenski Emanuel Makron (2).jpg
PlanetaCRNI BILANS ZA UKRAJINU! Katastrofalno stanje u Kijevu nakon MASOVNOG ruskog napada, povećan broj mrtvih i povređenih (VIDEO)
Screenshot 2025-11-14 205907.png