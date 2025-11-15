Slušaj vest

Ukrajinske snagepovukle su se iz sela Novovasilivske u Zaporoškoj oblastina povoljnije odbrambene položaje usred intenzivnih ruskih napada na južnom frontu, saopštila je 15. novembra ukrajinska vojska.

Nesmanjen intenzitet ruskih napada



Komanda navodi da ruske snage ne smanjuju intenzitet jurišnih operacija, masovnog artiljerijskog granatiranja i drugih vatrenih udara u regionima Zaporožjai južnog Dnjepropetrovska.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Četrdesetak borbi u jednom danu



Tokom prethodna 24 časa dogodilo se skoro 40 borbi na pravcima Oleksandrivka i Huljajpolje, dok su ruske jedinice nastavile da jurišaju na ukrajinske položaje i pokušavaju da prodru dublje iza odbrambenih linija.

U istom periodu zabeleženo je više od 350 ruskih napada sa upotrebom preko 1.500 različitih vrsta municije.

Ruski gubici - skoro 300 vojnika i 58 jedinica opreme



Prema podacima ukrajinskih snaga, ruski gubici uključuju skoro 300 ljudi i 58 komada naoružanja i vojne tehnike, među kojima su tenk, oklopna vozila, artiljerijski sistemi i laka motorna sredstva.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zašto je naređeno povlačenje?



Vojni zvaničnici navode da je povlačenje iz Novovasilivskog sprovedeno "u vezi s pregrupisavanjem borbenih formacija, promenama u konfiguraciji linije dodira i radi spasavanja života vojnika", pri čemu su jedinice prebačene na povoljnije položaje za odbranu.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusija raspoređuje nove jurišne grupe