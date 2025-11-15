RITUAL ILI PO SREDI NEŠTO SASVIM DRUGO: Zašto se predsednik Čilea pre svakog skretanja desno okrene oko svoje ose? Snimak postao viralan (VIDEO)
Video čileanskog predsednika Gabrijela Borića, na kojem se vidi kako pravi kratak okret oko svoje ose pre nego što skrene desno, ponovo je privukao veliku pažnju javnosti i medija u Latinskoj Americi.
Ovaj njegov pokret, koji je snimljen u više navrata, nije politička poruka niti neobična navika, već je manifestacija opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP), sa kojim se Borić bori od detinjstva.
Borić je otvoreno govorio o svom stanju još 2018. godine, ističući da mu je OKP dijagnostikovan kada je imao samo 12 godina. Poremećaj, kako je tada objasnio, kod njega se izražava kroz niz ritualizovanih radnji koje je primoran da ponavlja, a jedna od njih je izbegavanje direktnog skretanja udesno.
Iako takvi pokreti ponekad izazivaju iznenađenje ili nesporazume, Borić naglašava da transparentnost o mentalnom zdravlju može smanjiti stigmu koja i dalje prati ove teme, posebno među političkim liderima.
U intervjuu za časopis Tajm, čileanski predsednik je govorio o predrasudama sa kojima se suočavaju osobe sa mentalnim invaliditetom, posebno na javnim funkcijama.
Moramo razbiti mitove, poručio čileanski predsednik
„Mislim da postoji stigmatizacija mentalnog zdravlja, gde se sve povezuje sa slabošću. Niko neće kritikovati predsednika zbog toga što je dijabetičar, ali ako ima opsesivno-kompulzivni poremećaj, to je problem. Moramo razbiti ove mitove. Velika većina mentalnih bolesti danas se može uspešno lečiti i zato ih moramo destigmatizovati“, rekao je Borić.
Borić ranije bio hospitalizovan
Takođe je otkrio da je ranije bio hospitalizovan zbog teških simptoma opsesivno-kompulzivnog poremećaja, a nakon što je javno govorio o tome, mnogi građani su ga kontaktirali zahvaljujući mu na iskrenosti.
„Mnogi ljudi su mi pisali, olakšani, rekavši: 'Hvala vam, osećali smo se ućutkano.'“
Uprkos dijagnozi, Borić je postao jedan od najmlađih predsednika u čileanskoj istoriji, pošto je prethodno bio studentski lider i poslanik u parlamentu. Njegov primer, smatraju stručnjaci, može igrati važnu ulogu u normalizaciji razgovora o mentalnom zdravlju i u politici i u društvu.
(Kurir.rs/Klix.ba)