ISPROZIVAO TRAMPA, PA MORAO DA ODE: Posle ovih reči belgijski vojni ataše prinuđen da podnese ostavku!
Brigadni general Bart Verbist, belgijski ataše za odbranu u Vašingtonu, podneo je ostavku pod pritiskom SAD. Ovaj potez usledio je nakon članka u kojem je opisao politiku predsednika Donalda Trampa kao „karakterisanu haosom i nepredvidivošću“, objavio je u četvrtak De Morgen.
Prema nekoliko izvora, Verbist je ove nedelje podneo ostavku nakon što je izgubljeno poverenje sa Pentagonom. Navodno će imati nekoliko nedelja da napusti SAD. „Njegove izjave o predsedniku Donaldu Trampu se upotrebljavaju protiv njega“, rekao je izvor.
Ove reči su se pojavile u članku za Belgijski vojni žurnal, mesečnu publikaciju oružanih snaga. Članak je od tada nestao sa veb stranice časopisa, iako bilten i dalje sadrži kratak rezime.
„Prvih šest meseci drugog mandata predsednika Trampa bilo je brutalno i nesumnjivo je otvorilo novo poglavlje u međunarodnim odnosima“, navodi se u biltenu. „Brigadni general Bart Verbist nedvosmisleno objašnjava kako su Sjedinjene Države krenule ka značajnoj promeni kursa pod predsednikom Trampom, kako u pogledu domaće tako i spoljne politike.“
„Haos i nepredvidivost“
U biltenu se dodaje da je ovaj novi pravac „uglavnom okarakterisan haosom i nepredvidivošću“. „Nije jasno da li su brojne promene vođene dobro osmišljenom strateškom vizijom ili, pre, politikom jednog dana, gde Tramp vlada prema 24-časovnom novinskom ciklusu i želi svaki put da dospe na naslovne strane“, zaključuje se u tekstu.
Prema izvoru, stvar je privukla pažnju tima američkog ministra odbrane Pita Hegseta, za koji se kaže da je usko uključen u slučaj.
(Kurir.rs/belganewsagency/Prenela: M. V.)