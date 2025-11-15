Slušaj vest

Brigadni general Bart Verbist, belgijski ataše za odbranu u Vašingtonu, podneo je ostavku pod pritiskom SAD. Ovaj potez usledio je nakon članka u kojem je opisao politiku predsednika Donalda Trampa kao „karakterisanu haosom i nepredvidivošću“, objavio je u četvrtak De Morgen.

Prema nekoliko izvora, Verbist je ove nedelje podneo ostavku nakon što je izgubljeno poverenje sa Pentagonom. Navodno će imati nekoliko nedelja da napusti SAD. „Njegove izjave o predsedniku Donaldu Trampu se upotrebljavaju protiv njega“, rekao je izvor.

Ove reči su se pojavile u članku za Belgijski vojni žurnal, mesečnu publikaciju oružanih snaga. Članak je od tada nestao sa veb stranice časopisa, iako bilten i dalje sadrži kratak rezime.

„Prvih šest meseci drugog mandata predsednika Trampa bilo je brutalno i nesumnjivo je otvorilo novo poglavlje u međunarodnim odnosima“, navodi se u biltenu. „Brigadni general Bart Verbist nedvosmisleno objašnjava kako su Sjedinjene Države krenule ka značajnoj promeni kursa pod predsednikom Trampom, kako u pogledu domaće tako i spoljne politike.“

„Haos i nepredvidivost“

U biltenu se dodaje da je ovaj novi pravac „uglavnom okarakterisan haosom i nepredvidivošću“. „Nije jasno da li su brojne promene vođene dobro osmišljenom strateškom vizijom ili, pre, politikom jednog dana, gde Tramp vlada prema 24-časovnom novinskom ciklusu i želi svaki put da dospe na naslovne strane“, zaključuje se u tekstu.