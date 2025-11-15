Slušaj vest

Iran je u subotu potvrdio da je njegova Revolucionarna garda zaplenila tanker u vodama Omanskog zaliva koji je prevozio teret petrohemikalija namenjenih Singapuru zbog navodnog kršenja propisa, javili su iranski državni mediji.

Američki zvaničnik i izvori pomorske bezbednosti rekli su u petak da su iranske snage presrele tanker za naftu i preusmerile ga u iranske teritorijalne vode. To je prva prijavljena zaplena tankera od izraelsko-američkih napada na Iran u junu.

Tanker prekršio propise

Iranska državna televizija pročitala je saopštenje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u kojem se navodi da je „tanker prekršio propise prevozeći neovlašćeni teret“. Ona nije dala dalje detalje o navodnikršenjam prekršajima.

Tanker Talara, pod zastavom Maršalskih Ostrva, plovio je uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata, rekli su pomorski izvori, i prevozio je teret gasne nafte sa visokim sadržajem sumpora kroz Indijski okean na putu ka Singapuru iz Šardže u UAE.

Upravnik broda, Columbia Ship Management, rekao je da je u petak ujutru izgubio kontakt sa Talarom, oko 20 nautičkih milja od obale Hor Fakana u UAE. Dodali su da tesno sarađuju sa relevantnim stranama, uključujući agencije za pomorsku bezbednost i vlasnika plovila, kako bi ponovo uspostavili kontakt.

Američka vojska upoznata sa incidentom

Brod je u vlasništvu kompanije Paša Finans, sa sedištem na Kipru. U saopštenju, američka vojska je navela da je upoznata sa incidentom i da aktivno prati situaciju.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je periodično zaplenila komercijalne brodove u vodama Omanskog zaliva poslednjih godina, često navodeći pomorske prekršaje kao što su navodno šverc, tehnički prekršaji ili pravni sporovi.