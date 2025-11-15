NOVA DRAMA U OMANSKOM ZALIVU! Iranska revolucionarna garda zaplenila strani tanker, evo pod čijom zastavom je plovio ka Singapuru
Iran je u subotu potvrdio da je njegova Revolucionarna garda zaplenila tanker u vodama Omanskog zaliva koji je prevozio teret petrohemikalija namenjenih Singapuru zbog navodnog kršenja propisa, javili su iranski državni mediji.
Američki zvaničnik i izvori pomorske bezbednosti rekli su u petak da su iranske snage presrele tanker za naftu i preusmerile ga u iranske teritorijalne vode. To je prva prijavljena zaplena tankera od izraelsko-američkih napada na Iran u junu.
Tanker prekršio propise
Iranska državna televizija pročitala je saopštenje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u kojem se navodi da je „tanker prekršio propise prevozeći neovlašćeni teret“. Ona nije dala dalje detalje o navodnikršenjam prekršajima.
Tanker Talara, pod zastavom Maršalskih Ostrva, plovio je uz obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata, rekli su pomorski izvori, i prevozio je teret gasne nafte sa visokim sadržajem sumpora kroz Indijski okean na putu ka Singapuru iz Šardže u UAE.
Upravnik broda, Columbia Ship Management, rekao je da je u petak ujutru izgubio kontakt sa Talarom, oko 20 nautičkih milja od obale Hor Fakana u UAE. Dodali su da tesno sarađuju sa relevantnim stranama, uključujući agencije za pomorsku bezbednost i vlasnika plovila, kako bi ponovo uspostavili kontakt.
Američka vojska upoznata sa incidentom
Brod je u vlasništvu kompanije Paša Finans, sa sedištem na Kipru. U saopštenju, američka vojska je navela da je upoznata sa incidentom i da aktivno prati situaciju.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) je periodično zaplenila komercijalne brodove u vodama Omanskog zaliva poslednjih godina, često navodeći pomorske prekršaje kao što su navodno šverc, tehnički prekršaji ili pravni sporovi.
Međutim, američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da je incident iznenađujući jer Iran nije sprovodio takve operacije poslednjih meseci.
(Kurir.rs/irna.ir/Foto:Ilustracija/Prenela: M. V)