SERIJA EKSPLOZIJA U BUENOS AJRESU: Izgorelo pet fabrika, povređene najmanje 22 osobe (VIDEO)
Niz snažnih eksplozija potresao je u petak uveče industrijski park u blizini argentinske prestonice Buenos Ajresa, izazvavši ogroman požar u kojem su povređene najmanje 22 osobe.
Gusti crni dim dizao se stotinama metara u vis, a vatrogasci su se i u subotu ujutro borili sa požarom, prenosi France24.
"Požar je ogroman"
- Eksplozije i požari koji izbijaju u različitim fabrikama su ogromni - rekao je Gaston Granados, gradonačelnik Ezeize, područja na kojem se nalazi industrijski park.
- Pokušavamo obuzdati požar i ugasiti ga, ali zasad nismo uspeli - dodao je u izjavi za lokalnu televiziju, napomenuvši da su od jačine detonacija razbijeni i prozori na njegovoj kući, te da se stanovnici evakuišu.
Da je situacija izuzetno teška, potvrdio je i Fabijan Garsija, direktor civilne zaštite za pokrajinu Buenos Ajres.
- To je složen požar. Gašenje će biti dugotrajno - poručio je.
Pet fabrika uništeno u eksplozijama
Prema navodima lokalnih medija, eksplozijama i požarom pogođeno je pet fabrika u kompleksu u kojem se nalaze kompanije za proizvodnju guma, hemikalija i druge robe.
Novinari agencije AFP, koji su se zatekli na mestu događaja, izvestili su da je najmanje jedna fabrika u potpunosti izgorela i svedena na pepeo.
Direktor bolnice, Karlos Santoro, saopštio je da je u ustanovu primljeno 22 povređenih.
Među njima su jedna trudnica sa respiratornim tegobama i pacijent sa srčanim udarom.
Kurir.rs/Agencije