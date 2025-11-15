Testovi su se sprovodili na poligonu u Nevadi od 19. do 21. avgusta, pri čemu su borbeni avioni pete generacije F-35 isporučivali i izbacivali oružje sa inertnim bojevim glavama.
Nacionalne laboratorije Sandija
AMERIKA TESTIRALA TERMONUKLEARNU BOMBU: Avioni F-35 ispaljivali B61-12 u Nevadi
Slušaj vest
Sjedinjene Američke Države uspešno su testirale taktičku termonuklearnu bombu "B61-12" bez bojeve glave, saopštile su Nacionalne laboratorije Sandija Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država.
Testovi su se sprovodili na poligonu u Nevadi od 19. do 21. avgusta, pri čemu su borbeni avioni pete generacije F-35 isporučivali i izbacivali oružje sa inertnim bojevim glavama, navedeno je u saopštenju Nacionalne laboratorije Sandija.
Operacija je izvedena u koordinaciji sa Nacionalnom administracijom za nuklearnu bezbednost (NNSA).
NNSA je krajem 2024. godine završila program produženja veka trajanja bombi B61-12 za narednih 20 godina, navedeno je u saopštenju.
Kurir.rs/Agencije
Reaguj
Komentariši