Sjedinjene Američke Države uspešno su testirale taktičku termonuklearnu bombu "B61-12" bez bojeve glave, saopštile su Nacionalne laboratorije Sandija Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država.

Testovi su se sprovodili na poligonu u Nevadi od 19. do 21. avgusta, pri čemu su borbeni avioni pete generacije F-35 isporučivali i izbacivali oružje sa inertnim bojevim glavama, navedeno je u saopštenju Nacionalne laboratorije Sandija.

Operacija je izvedena u koordinaciji sa Nacionalnom administracijom za nuklearnu bezbednost (NNSA).

NNSA je krajem 2024. godine završila program produženja veka trajanja bombi B61-12 za narednih 20 godina, navedeno je u saopštenju.

Kurir.rs/Agencije

