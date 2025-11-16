Planeta
U ALBANIJI UNIŠTENO 203.960 STABLA MARIHUANE U PRVIH 10 MESECI OVE GODINE: U uzgoju učestvovala 191 osoba, od kojih je 106 uhapšeno
U Albaniji je od januara do oktobra ove godine identifikovano i uništeno 203.960 stabla marihuane, saopštio je generalni direktor policije Albanije Ilir Proda.
Od ukupnog broja, prema rečima Prode, 106.894 stabla marhuane je identifikovano vazdušnim nadgledanjem, a 97.066 terenskim kontrolama državne policije.
Region Skadra, u severnom delu zemlje, ostaje region sa najvećim rizikom, sa 105.591 uništenih stabala marihuane, rekao je Proda, a prenela agencija MIA.
Precizirao je da je u prvih 10 meseci, na koji se odnose podaci o zaplenama, identifikovano 580 slučajeva uzgoja marihuane, u kojima je učestvovala 191 osoba, od kojih je 106 uhapšeno, 36 pritvoreno, 17 se nalazi na slobodi, a za 32 se traga.
