Amerikanka Džodi Erijas (32) je 2008. godine počinila brutalno ubistvo svog bivšeg dečka Travisa Aleksandra (37), koje je šokiralo svetsku javnost. Telo Aleksandra je pronađeno u njegovom domu sa presečenim grkljanom. Takođe je bio izboden 27 puta i pogođen metkom u čelo.

Naime, tužilaštvo je tvrdilo da je ubistvo bilo planirano i motivisano ljubomorom i besom nakon raskida, dok je Erijas tvrdila da je delovala u samoodbrani. Fotografije mesta zločina, snimci i intimni detalji iz njenog života tokom suđenja postali su predmet globalne pažnje i tabloidnih priča.

Sada, više od 15 godina kasnije, Erijas se ponovo nalazi pred sudom, ovog puta u fazi suđenja u kojoj porota odlučuje da li joj izreći smrtnu kaznu. Sudija je nedavno odobrio da Erijas sama vodi svoju odbranu u fazi suđenja koja je bila zakazana za 8. septembar, iako nema pravno iskustvo niti završenu srednju školu. Njeni prethodni advokati ostali su u ulozi savetodavnog tima. Međutim, nedavno je predala molbu da "odustane od samostalne odbrane", pa bi njeni sudski imenovani advokati ponovo mogli preuzeti vođenje slučaja, prema pisanju CBS News.

Tokom suđenja u 2013. godini, porota nije uspela da postigne jedinstvenu odluku o kazni, ne jednom, već dva puta. Zbog toga je 2015. godine sudija izrekao Erijas doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Slikala ga pre ubistva

Travis Aleksandar je pronađen u svojoj kući u Arizoni, na podu blizu tuš-kabine, prekriven krvlju. Preminuo je od 27 uboda nožem, presečenog grkljana (presečeni su mu jugularna vena, karotidna arterija i dušnik) i upucan je u glavu.

U medijskim i sudskim izveštajima navedene su i odbrambene posekotine na njegovim rukama, što ukazuje da je pokušavao da se brani. Prema izveštaju sudskog medicinskog veštaka, moguće je da je metak ispaljen nakon smrti, što je kvalifikovano kao posebno okrutno po arizonskom pravu.

Istražitelji su na mestu zločina pronašli krvavi otisak dlana Džodi Erijas, kao i digitalni fotoaparat u veš-mašini sa fotografijama Aleksandra i Erijas koje su zabeležene u momentima pre ubistva.

Na suđenju je Arias tvrdila da je delovala iz samoodbrane, govoreći da ju je Aleksandar napao posle prepirke, ali tužilaštvo je isticalo da je ubistvo bilo planirano i motivisano ljubomorom. Obdukcija je utvrdila tri fatalna tipa povreda: ubodne rane, ranu na vratu i ranu od metka.

Istražitelji su uspeli da povrate nekoliko obrisanih fotografija sa kamere. Te fotografije prikazivale su Aleksandra u tušu, golog, sa zabrinutim izrazom lica..

Ova fotografija je jedna od poslednjih u seriji. Na njoj se vidi Aleksandar koji gleda pravo u kameru. Mnogi su tvrdili da je izgledao kao da se pomirio sa činjenicom da će uskoro umreti.

Radi kao bibliotekarka u zatvoru

Erijas trenutno služi kaznu u zatvoru za žene Perryville u Goodyearu, u Arizoni, u odeljenju srednjeg do niskog bezbednosnog nivoa. Od 2022. godine radi kao bibliotekarka u zatvoru, a nedavno je angažovana i u muzičkim programima zatvora, uključujući hor i bend.

U poslednjih nekoliko godina, Erijas je privukla pažnju javnosti prodajom svojih umetničkih radova i vođenjem bloga na Substack-u. U junu 2025. godine negirala je tvrdnje da flertuje sa zaposlenima u zatvoru i navela da je njen fokus isključivo na pravnim izazovima, umetnosti i pisanju. Eksperti sugerišu da bi pokušaj samostalne odbrane mogao da joj omogući da stvori određeni emotivni utisak kod članova porote, iako je njen zločin izuzetno brutalan.

U Arizoni, Džodi Erijas još uvek može da koristi pravni institut post-conviction relief (PCR), što joj daje šansu da pokuša da ospori presudu novim dokazima ili ustavnim pitanjima. Prethodne žalbe nisu bile uspešne, međutim Erijas stalno izražava želju da poništi svoju presudu. Prihodi od prodaje njenog umetničkog rada navodno se čuvaju za eventualne buduće pravne postupke.

Ako nova porota ne postigne jedinstvenu odluku o kazni, smrtna kazna će biti isključena iz razmatranja. Sudija bi tada izrekla doživotnu kaznu zatvora ili eventualno odredila mogućnost uslovnog otpusta nakon 25 godina.