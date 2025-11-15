Pogledate kako vatrogasac herojski spasava dete iz zapaljenog stana!
Pričinjena manja materijalna šteta
DRAMA U TIRANI: Pogledate kako vatrogasac herojski spasava dete iz zapaljenog stana! (VIDEO)
U Tirani je došlo do velike drame pošto je izbio požar u jednoj zgradi.
Na lice mesta su brzo izašle vatrogasne ekipe, a na društvenim mrežama se pojavio snimak herojskog čina jednog pripadnika spasilačke službe.
On je spasao jedno dete iz zapaljenog stana, noseći ga u naručju niz improvizovane meredevine.
Na mesto požara u prestonici Albanije bilo je troje vatrogasna vozila i kako prenose albanski mediji, u požaru je pričinjena manja materijalna šteta, a zahvaljujući hrabrom vatrogascu nije bilo ni povređenih.

