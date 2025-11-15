Slušaj vest

U Tirani je došlo do velike drame pošto je izbio požar u jednoj zgradi.

Na lice mesta su brzo izašle vatrogasne ekipe, a na društvenim mrežama se pojavio snimak herojskog čina jednog pripadnika spasilačke službe.

On je spasao jedno dete iz zapaljenog stana, noseći ga u naručju niz improvizovane meredevine.

Na mesto požara u prestonici Albanije bilo je troje vatrogasna vozila i kako prenose albanski mediji, u požaru je pričinjena manja materijalna šteta, a zahvaljujući hrabrom vatrogascu nije bilo ni povređenih.