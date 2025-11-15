Slušaj vest

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa otvorila je novo strateško pitanje u Evropi, ovoga puta usmereno na kinesko vlasništvo nad lukom Pirej, jednim od ključnih mediteranskih pomorskih čvorišta.

„Situacija jeste nezgodna, ali verujem da postoje načini da se pronađe kompromis. To može biti povećanje kapaciteta na drugim mestima ili, eventualno, razmatranje prodaje luke Pirej“, izjavila je američka ambasadorka u Grčkoj Kimberli Gilfojl u intervjuu za grčku televiziju Antena TV.

Atina bila primorana da proda luku Kinezima

Kako piše Politiko, tokom višegodišnje ekonomske krize Kina je intenzivno ulagаlа u Grčku s ciljem da Pirej postane glavna ulazna tačka za njen izvoz u Evropu. Pod pritiskom evropskih poverilaca Atina je bila primorana da proda luku, a kineska državna kompanija „Kosko“ pojavila se kao jedini kupac.

„Kosko“ je 2016. godine preuzeo većinski udeo u Pireju i pretvorio ga u jedan od ključnih čvorova globalne Inicijative Pojas i put, često opisivan kao „zmajeva glava“ kineske logističke mreže. Gilfojl naglašava da bi pojačane američke investicije mogle da ublaže sada dominirajući kineski uticaj.

grčka luka Pirej Foto: Nicolas Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Youtube prtscr / Pireas Piraeus, Profimedia

„Važno je da postoji američka infrastrukturna prisutnost ovde kako bismo podržali region. To bi u praksi moglo značiti jačanje drugih luka i njihovih kapaciteta, čime bi se smanjio kineski uticaj proistekao iz Pireja“, navela je ambasadorka. Dodala je da Sjedinjene Države vide Grčku kao rastući energetski centar, ključan za energetsku bezbednost i stabilnost Evrope. Po njenim rečima, obezbeđivanje sigurnih energetskih tokova presudno je „kako bi se potisnuli ruski i kineski interesi u ovom delu Evrope“.

(Kurir.rs/Politico/Foto:Ilustracije/Prenela: M. V)

