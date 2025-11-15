Slušaj vest

Grad Konstantinovka je već neko vreme poprište žestokih borbi.

Rusi su u nekoliko navrata silovito napadali Konstantinovku avionskim bombama.

Sada su objavljene stravične fotografije iz ovog grada.

Foto: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad

Kako se može videti na njima, Konstantinovka je u ruševinama. Zgrade su srušene do temelja, a od nekih je ostao samo pepeo.

Mediji su ranije preneli da su ruske snage fokusirane baš na grad Konstantinovka jer Kremlj želi da prekine pristup ukrajinskih snaga rutama snabdevanja, što ovaj grad čini glavnom metom.

1/10 Vidi galeriju Konstantinovka Foto: Iryna Rybakova/Ukrainian 93rd Mechanized brigad

Takođe, mediji su pisali da je grad Konstantinovka južni ulaz u lanac gradova koji čine zadnju veću odbrambenu liniju Ukrajine u Donjecku.

Ako padne, gotovo svi gradovi severnije biće na dometu ruskih dronova. Time bi Moskva bila korak bliže svom cilju, potpunom osvajanju Donjecke oblasti.