Slušaj vest

U tržnom centru u San Lorencu dogodio se dramatičan incident kada je žena, pokušavajući da se parkira, izgubila kontrolu nad automobilom i probila staklenu fasadu objekta.

Vozilo je uz ogromnu buku uletelo u unutrašnjost centra i zaustavilo se tek pored pokretnih stepenica, samo nekoliko metara od prolaznika.

Pravo je čudo da tom prilikom niko nije teže povređen.

1/5 Vidi galeriju Žena automobilom izletela s parkinga u tržni centar u Argentini Foto: Printscreen Instagram/oe24.at

Automobil probio staklo usred gužve

Prema prvim informacijama, incident se dogodio u poslepodnevnim satima, u vreme najveće gužve. Žena je, prema rečima svedoka, pokušala da ispravi vozilo u parking boksu kada je odjednom snažno ubrzala. Automobil je udario u izlog, razbio veliku staklenu površinu i nastavio da klizi preko pločica sve do podnožja pokretnih stepenica.

Radnici obezbeđenja i posetioci potrčali su ka mestu nesreće misleći da ima više povređenih, ali se ubrzo utvrdilo da je vozačica zadobila samo lakše povrede od stakla, dok su ostali prošli bez posledica. Ipak, šok prisutnih bio je ogroman — mnogi su izjavili da su samo trenutak ranije prolazili upravo tim delom hodnika.

Pokrenuta istraga i pitanje bezbednosti

Lokalne vlasti odmah su pokrenule istragu kako bi se utvrdilo da li je do nesreće došlo zbog greške vozača, mehaničkog kvara ili nedovoljne zaštite između parkinga i unutrašnjosti objekta. Stručnjaci za bezbednost već ističu da ovaj slučaj ponovo otvara pitanje minimalnih standarda zaštitnih barijera u centrima gde se parking nalazi tik uz ulazne zone.

Menadžment šoping-centra saopštio je da će se sprovesti sve preporučene mere kako bi se sprečile slične situacije, dok se na društvenim mrežama razvila rasprava o tome koliko brzo jedna mala greška za volanom može da eskalira u potencijalnu tragediju.