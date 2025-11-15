Slušaj vest

Dronovi ukrajinske službe bezbednosti (SBU) izvršili su masovni napad na Novorosijsk rano juče ujutru , uništivši napredne ruske sisteme protivvazdušne odbrane S-400 i teško oštetivši ključni naftni terminal, što je dovelo do Novorosijsk privremene obustave značajnog dela izvoza ruske nafte. Izvor iz SBU potvrdio je za Kijev post da su u napadu uništena četiri lansera i dva radarska sistema.

Ključni sistemi S-400 uništeni

Prema izvoru iz SBU, napad je bio izuzetno uspešan, a mete su se nalazile u oblasti vojne jedinice koja pripada Kubanskom puku Crvene zastave. „Satelitski snimci potvrđuju da je SBU uspešno uništila četiri lansera protivvazdušnog raketnog sistema S-400 Trijumf“, rekao je izvor.

Pored lansera, pogođena su i dva ključna radara: radar za rano upozoravanje 96N6, poznat kao „Daska sira“, i radar za određivanje ciljeva 92N6, poznat kao „Nadgrobni kamen“. Ukupno 12 lansera S-400 je raspoređeno na lokaciji, a veruje se da su i dodatne jedinice pretrpele štetu.

Operaciju je sprovela SBU uz podršku Glavne obaveštajne uprave (GUR), Snaga za specijalne operacije (SSO) i Državne granične službe. „SBU nastavlja da metodično uništava neprijateljske sisteme protivvazdušne odbrane koji štite kritične vojne, infrastrukturne i logističke objekte. Svaki uništeni sistem stvara rupu u ruskoj odbrani koju će ukrajinski dronovi i rakete iskoristiti“, dodao je izvor.

Izvoz nafte paralizovan

Istovremeno, napad je izazvao haos u najvećoj ruskoj crnomorskoj luci. Novorosijsk je u petak ujutru obustavio sav utovar i istovar nafte nakon što je napad dronom oštetio naftni terminal Šesharis, javio je Rojters. Prema njihovim procenama, ovaj napad je privremeno zaustavio čak 2% globalnih isporuka nafte.

Ruski operater cevovoda Transnjeft bio je primoran da obustavi isporuke, ali je kompanija odbila da komentariše situaciju. Visoki izvor SBU kasnije je potvrdio da je napad na terminal izvršila jedinica „Alfa“ u saradnji sa HUR-om, specijalnim snagama, graničarima i pomorskim raketno-artiljerijskim jedinicama. Uništene su utovarne rampe, infrastruktura cevovoda i sistemi za pumpanje, što je izazvalo veliki požar.

Šteta i reakcija vlade

Dok ukrajinska strana tvrdi da je u pitanju direktan pogodak, regionalne vlasti u Rusiji su objavile da je požar u naftnom kompleksu izazvan ostacima presretnutih dronova. Vatrogascima je trebalo skoro dva sata da stave požar pod kontrolu.

Šteta se proširila izvan vojnih i industrijskih ciljeva. Pogođen je i civilni brod u luci, pri čemu su povređena tri člana posade. Nekoliko stambenih zgrada je pretrpelo štetu, uglavnom u vidu razbijenih prozora. U gašenju požara i saniranju štete učestvovalo je 172 pripadnika hitnih službi sa 51 delom opreme.

Pogođena je rafinerija u Rjazanju i radar na Krimu

Generalštab Oružanih snaga je takođe izvestio da su ukrajinske odbrambene snage izvele niz preciznih napada na ključne ruske vojne i infrastrukturne ciljeve, pogodivši rafineriju nafte u Rjazanju, radarsku stanicu Nebo-U i vojni ešalon.

Rafinerija nafte koja snabdeva ruske vazduhoplovne snage, proizvodeći benzin, dizel, tečni gas i oko 840.000 tona avionskog kerozina TS-1 godišnje, pogođena je u Rjazanju. Prema izveštaju objavljenom na Telegramu, višestruke eksplozije izazvale su veliki požar u objektu.

Ruski mediji su izvestili o više od deset eksplozija u rafineriji, dok su snimci plamena i gustog dima kružili internetom. Lokalni kanali izveštavaju da su dronovi leteli na visini višespratnih zgrada.

Uništen radar vredan milione

Ukrajinske snage su takođe uništile radarski sistem Nebo-U, jedno od ključnih ruskih sredstava za dugoročno osmatranje, na okupiranom Krimu. Prema izveštaju RT-a iz 2018. godine, radar Nebo-U je prvi put testiran 1992. godine, a serijska proizvodnja je počela 1994. godine.

Tačna vrednost sistema nije poznata. Ukrajinski medij „Suspiljne“ procenio ga je na oko 100 miliona dolara nakon sličnog napada u aprilu 2024. godine, dok je RT naveo cenu nadograđene verzije Nebo-UM kao 394 miliona rubalja (oko 4,7 miliona dolara).