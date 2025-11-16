Slušaj vest

Brazilska vlada saopštila je da je ukidanje carine koje je najavio američki predsednik Donald Tramp za određene proizvode kao što je kafa "korak u pravom smeru", ali se nada da će tekući pregovori biti još uspešniji.

Uprkos najavi američkog predsednika u petak o ukidanju recipročnih carina od deset odsto na određene poljoprivredne proizvode koje su bile na snazi od aprila, Brazilu ostaju carinske tarife od 40 odsto, koje je Vašington uveo na veliki deo njihovog izvoza u SAD.

Kafa i goveđe meso, koje su imale carinske mere od 50 odsto, sad su smanjene na 40 odsto.

Brazil je vodeći svetski proizvođač i izvoznik ova dva proizvoda.

Ta carina od 40 odsto uvedena je kao odmazda za navodni "lov na veštice" protiv bivšeg brazilskog krajnje desničarskog predsednika Žaira Bolsonara, političkog saveznika Trampa, koji je osuđen na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča u septembru.

Ukidanje određenih carina širom sveta je pozitivno i korak u pravom smeru, rekao je brazilski potpredsednik Žeraldo Alkmin novinarima.