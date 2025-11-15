Slušaj vest

Nedavno je svet šokirala priča roditelja Bajrona Hadoua (23) iz Kvinslenda u Australiji, koji je preminuo na Baliju u Indoneziji.

Naime, telo ovog mladića je roditeljima vraćeno bez srca. Njihova ispovest je pokrenula lavinu komentara, te je još jedan Australijanac, Stiv Jejts, otkrio da se ista situacija dogodila i sa njegovim bratom.

Kako je rekao, srce njegovog brata Krisa Jejtsa (52) je uklonio isti doktor koji je to uradio i Bajronu u istoj bolnici.

Njegov brat je umro na Baliju 2023. godine, ali su nakon nekoliko meseci uspeli da vrate njegovo srce kući. Međutim, kada je srce vraćeno, nije bilo dovoljno genetskog materijala da se utvrdi nedvosmisleno poklapanje.

Umrli pod sličnim okolnostima

Kris Jejts, 52-godišnji instruktor joge i grafički dizajner koji je živeo na Baliju 13 godina, iznenada je preminuo u svom domu na Baliju 11. februara 2023.

- Voleo je Bali i surfovanje, zdravo se hranio, zdravo živeo, nikada u životu nije bio bolestan. Jednog jutra, nakon što je držao čas Bikram joge, gde se prostorija zagreva na 40 stepeni, vratio se kući i počeo da se žali da je pregrejan, pa je uskočio u bazen. Zatim je pozvao prijateljicu na Baliju, moleći je za pomoć. Stigla je za deset minuta i zatekla ga kako pluta licem okrenut ka dnu bazena. Krv mu je izlazila kroz uši i nos - rekao je Stiv, navodeći okolnosti gotovo identične onima pod kojima je pronađen Hadou ranije ove godine.

Krisova prijateljica Šiho, rekla je da su vrata od njegove kuće bila otvorena kada je došla.

- Ušla sam unutra i zatekla ga licem okrenutog ka dnu bazena. Odmah sam ušla u vodu i podigla ga na površinu, ali nisam mogla sama da ga izvučem napolje. Držala sam ga u bazenu i započela oživljavanje. Na kraju je stigao vlasnik vile i pozvao Hitnu pomoć - rekla je ona.

Podsetimo, Bajron je pronađen 26. maja ove godine kako pluta u bazenu privatne vile na Baliju.

- Njegovo telo vraćeno nam je tek skoro četiri nedelje nakon smrti. Ali dva dana pre sahrane, saopšteno nam je da je njegovo srce uzeto i ostavljeno na Baliju, bez našeg znanja, bez našeg pristanka, bez ikakvog pravnog ili moralnog opravdanja. Ovo je nehumano. Ovo je razarajuće izvan svake reči.

Porodica je odmah posumnjala na ubistvo. Organizovali su da njihov prijatelj na Baliju zatraži obdukciju i naglasili da žele da se telo njihovog sina vrati kući.