Ukrajinska obaveštajna služba izvršila je napad na Trans-sibirsku železnicu, koja se nalazi čak 6.600 kilometara istočno od Ukrajine.

Objavljen je i snimak koji prikazuje postavljanje eksploziva i detonaciju u blizini naselja Sosnovka u Habarovskom kraju, čime je poremećen ključni koridor za oružje iz Severne Koreje, preneli su ukrajinski mediji.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba objavila je video koji, kako navodi, prikazuje sabotažu kojom je poremećen teretni saobraćaj na Trans-sibirskoj železnici u ruskom Habarovskom kraju.

Trans-sibirska linija prevozi vojni teret širom Rusije, uključujući i oružje iz inostranstva. Ukrajinci su proteklih meseci sprovodili slične operacije protiv železničkih pruga, skladišta i linija snabdevanja, s ciljem da uspori rusku logistiku daleko od fronta.

U izveštaju se navodi da je eksplozija pogodila prugu kod sela Sosnovka, oko 6.600 km od Ukrajine, 13. novembra, zaustavivši kretanje tereta duž rute koja se koristi za prevoz oružja i municije, uključujući i isporuke iz Severne Koreje.

Eksplozija je izbacila iz šina teretni voz i oštetila prugu. Agencija je operaciju opisala kao deo šire kampanje usmerene na rusku logistiku. Objavljeni video prikazuje postavljanje eksplozivne naprave duž železničke linije i kontrolisanu detonaciju.

Ukrajinci navode da ruske bezbednosne službe nisu uspele da zaštite jedan od ključnih saobraćajnih koridora u zemlji i poručuju da će se ovakve akcije nastaviti.