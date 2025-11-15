Obnova Gaze bila bi samo u izraelskom delu

SAD planiraju dugoročnu podelu Gaze na "zelenu zonu" pod izraelskom i međunarodnom vojnom kontrolom, gde bi počela rekonstrukcija, i "crvenu zonu" u koju bi bili raseljeni skoro svi Palestinci, gde nije planirana obnova.

Strane snage će se u početku rasporediti zajedno sa izraelskim vojnicima na istoku Gaze, ostavljajući razoreni pojas podeljen trenutnom "žutom linijom" koju kontroliše Izrael, navodi se u dokumentima američkog vojnog planiranja u koje je imao uvid "Gardijan".

"Idealno bi bilo da sve bude kompletno, zar ne? Ali to je samo težnja", rekao je listu američki zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti.

"Potrebno je vreme. Neće biti lako", dodao je.

Planovi američke vojske otvaraju ozbiljna pitanja o tome koliko je Vašington zaista posvećen pretvaranju primirja u trajno političko rešenje, sa palestinskom upravom nad čitavom Gazom – što je bilo jedno od obećanja Donalda Trampa, piše "Gardijan".

Planovi za budućnost Gaze menjaju se vrtoglavom brzinom, odražavajući haotičan, improvizovan pristup rešavanju jednog od najsloženijih i najtvrdokornijih sukoba na svetu i pružanju pomoći, uključujući hranu i sklonište, za dva miliona Palestinaca.

Nakon nedelja u kojima su SAD promovisale obnovu u formi ograđenih kampova za male grupe Palestinaca, poznatih kao "alternativne bezbedne zajednice" (ASC), taj model je ove nedelje odbačen, rekao je američki zvaničnik.

Humanitarne organizacije koje su više puta izrazile veliku zabrinutost zbog modela ASC navele su da još uvek nisu obaveštene o promeni planova.

Bez izvodljivog plana za međunarodne mirovne snage, povlačenje izraelskih trupa i obnovu velikih razmera, Gaza rizikuje da padne u neizvesnost nakon dve godine razornog rata.