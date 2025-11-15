Slušaj vest

Slovačka nacionalna stranka (SNS) koja je u koaliciji sa strankom Smer-SD pozvala je slovačkog premijera Roberta Fica (Smer-SD) da prekine saradnju sa svojim savetnikom i bivšim ministrom spoljnih poslova Miroslavom Lajčakom, zbog navodne Lajčakove povezanosti sa američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom i pedofilom Džefrijem Epstajnom.

Robert Fico Foto: Beta Damir Sencar

U saopštenju SNS koje je agenciji TASR dostavila portparolka SNS-a Zuzana Skopčova, ukazuje se na Lajčakovu komunikaciju sa pokojnim Epstajnom.

"Lajčak je bio ministar spoljnih poslova i između 2016. i 2020. godine obavljao je visoku funkciju u Ujedinjenim nacijama (UN) zastupajući Slovačku Republiku. SNS, kao deo ove vlade, smatra da je skandal ako je ministar spoljnih poslova naše zemlje i visoki državni funkcioner redovno dostavljao informacije o dešavanjima i unutrašnjim pitanjima slovačke vlade osobi koja je namerno pribavljala takve informacije za potrebe neke strane vlade", navodi se u saopštenju SNS i ističe da je takva komunikacija nedopustiva.

Koalicioni partner Ficove stranke Smer-SD takođe insistira da se Lajčak smeni sa mesta savetnika slovačkog premijera.

Predsednik SNS Andrej Danko pozvao je u petak Lajčaka da pojasni da li su navodni mejlovi koje je razmenjivao sa Epstajnom autentični.

"Miroslav Lajčak je bio i ostao vrhunski diplomata. Nema sumnje da je profesionalac, i kao takav bi trebalo da pristupi ovom pitanju, kao i ljudi oko njega. Treba prvo da kaže da li su komunikacije u tim mejlovima autentične", rekao je Danko na konferenciji za novinare, prenosi TASR.

Komitet za nadzor Predstavničkog doma SAD je u sredu objavio hiljade stranica dokumenata vezanih za slučaj preminulog američkog finansijera Epstajna.

Među objavljenim dokumentima nalaze se i mejlovi koje je navodno razmenjivao bivši slovački ministar spoljnih poslova Lajčak sa Epstajnom.

Džefri Epstajn Foto: Profimedia / BACKGRID

Prema objavljenim dokumentima, Epstajn je Lajčaku u martu 2018. godine poslao link za članak sa sajta "Daily Beast" u kojem se tvrdilo da je tadašnji američki predsednik Donald Tramp bio blizu mentalnog sloma.

Bivši slovački ministar je navodno odgovorio sa svog zvaničnog ministarskog e-maila, rekavši da je već dovoljno čuo o toj temi tokom dana.

Epstajn je takođe, prema izveštajima, pisao o Lajčaku bivšem Trampovom savetniku i strategu Stivu Benonu u martu 2018. godine.

U jednom od mejlova, Epstajn je Lajčaka pomenuo u familijarnoj formi kao "Miro" i sugerisao da bi on mogao da vodi neki "evropski projekat".