"Ako ja umrem, umreće i on sa mnom! Nemoj da misliš da se šalim", navodno je pretila majka bivšem suprugu, pre nego što je ubila njihovog sina (9) u Trstu.

Olena Stasijuk (55), poreklom iz Ukrajine, ubila je svog sina u Trstu prerezavši mu vrat kuhinjskim nožem. Ona i njen suprug razveli su se ubrzo nakon njegovog rođenja, a odnosi između bivših supružnika već neko vreme bili su nategnuti, preneli su mediji.

U sredu, otac (55) deteta, koji je imao starateljstvo nad njim, ostavio je svog sina sa majkom, ali ovog puta bez nadzora socijalne službe. Mami je tek nedavno dozvoljeno da počne da viđa svog sina bez prisustva nadležnih.

Foto: Društvene Mreže

Oko 21 sat shvatio je da ne može da stupi u kontakt sa bivšom ženom i obavestio je policiju.

Policija i vatrogasci su otišli na adresu i tamo zatekli horor.

Kada je policija uspela da uđe u njen stan, pronašli su telo dečaka i majku, ranama na rukama, u stanju šoka. Olena, koja je došla u Italiju puno pre početka rata, prvo je odvedena u bolnicu a onda je uhapšena. Nakon što je ubila sina, pokušala je sebi da oduzme život.

Olena je donedavno lečena na Odeljenju za mentalno zdravlje kao psihijatrijski pacijent, a poslednjih godina je radila razne poslove.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta u radu nadležnih službi, a otac je završio u bolnici nakon što je čuo strašne vesti.