Scene iz raskošnih kijevskih stanova, od kojih jedan uključuje zlatni toalet, slike sportskih torbi punih gotovine i audio snimci zvaničnika koji navodno razgovaraju o strategijama pranja novca šokirali su Ukrajince tokom protekle nedelje.

Administracija predsednika Volodimira Zelenskog našla se usred najvećeg korupcionaškog skandala otkako je došao na vlast, destabilizujući rukovodstvo zemlje u ključnom trenutku rata, piše Fajnenšel tajms.

Gnev u Ukrajini

Visoki ukrajinski zvaničnici optuženi su za primanje mita u projektima odbrane energetskih postrojenja , u vreme kada Ukrajinci žive sa svakodnevnim ograničenjima struje. Istražitelji su objavili niz dokaza u kojima se tvrdi da su zvaničnici primali mito za građevinske projekte usmerene na zaštitu elektrana od ruskih raketnih napada.

Foto: Printskrin X

Otkrića su izazvala talas negodovanja javnosti, a naslovi poput onog na portalu Ukrajinska pravda – „kako su predsednikovi prijatelji pljačkali zemlju tokom ratnog vremena“ – sumirali su negodovanje javnosti. Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) je početkom ove nedelje objavio da je sproveo više od 70 pretresa i uhapsio pet osoba u saradnji sa Specijalnim tužilaštvom za borbu protiv korupcije (SAPO).

Prema rečima istražitelja, zvaničnici i biznismeni su primorali dobavljače državne nuklearne kompanije Energoatom da plate mito u iznosu od 10 do 15 procenata vrednosti svakog ugovora. Ishod 15-mesečne istrage, u kojoj je prikupljeno više od 1.000 sati prisluškivanih razgovora , razljutio je Ukrajinu.

Zelenski menja upravni odbor pod pritiskom

Skandal se dogodio nakon što su Zelenski i njegovi pomoćnici pokušali da neutrališu nezavisne agencije za borbu protiv korupcije ovog leta, dok se istraga približavala užem krugu predsednika. Međutim, nakon masovnih protesta i pritiska zapadnih partnera, bili su primorani da odustanu od plana.

Foto: Printskrin X

Suočen sa novim dokazima, Zelenski je bio primoran da promeni svoj pristup kako bi zaštitio sopstvenu poziciju. U sredu, 13. novembra, zahtevao je ostavke ministra pravde Germana Galuščenka i ministarke energetike Svjatlane Grinčuk, koji su potom smenjeni iz Saveta za nacionalnu bezbednost.

Njegov odgovor mnogi su videli kao spor i slab. Prvi komentar o optužbama dao je tek u ponedeljak uveče, 11. novembra, a zahtev za njegovu ostavku usledio je tek u utorak, nakon što je premijerka Julija Sviridenko već suspendovala Galuščenka.

„Privremena suspenzija, čak ni smena... da li bi to bila reakcija predsednika koji zapravo ništa nije znao?“, komentarisao je istaknuti antikorupcijski aktivista Vitalij Šabunjin. Zelenski je potom smenjivao ministre i uveo sankcije umešanim biznismenima.

Ključni akteri i predsednikovi prijatelji

U centru afere je Timur Mindič, prijatelj i bivši poslovni partner Zelenskog, koga istražitelji opisuju kao „suorganizatora“ šeme. Kažu da je oko 100 miliona dolara nezakonitih sredstava prošlo kroz njegovu kancelariju.

„On je kontrolisao rad takozvane 'praonice', gde su prana sredstva stečena kriminalnim putem“, saopštila je NABU. Mindič, vlasnik kompanije Kvartal 95, čiji je suosnivač Zelenski, bio je dojavljen i pobegao je iz Ukrajine samo nekoliko sati pre racije.

Još jedan bliski prijatelj i saveznik Zelenskog, bivši zamenik premijera Oleksij Černišov, optužen je za primanje 1,2 miliona dolara i 100.000 evra u gotovini. On, kao i Galuščenko, poriče optužbe.

Foto: Printskrin X

Ministar energetike Grinčuk nije direktno uključen u slučaj. „Sada se Zelenski drži podalje od ljudi umešanih u slučaj, a posebno pokušava da izbegne bilo kakvu vezu sa Mindićem“, rekao je kijevski politički analitičar Volodimir Fesenko.

Test za ukrajinske institucije

Iako skandal potresa vladu, neki ga vide kao dokaz napretka. Saveznici predsednika i neki aktivisti ističu da činjenica da NABU može da istražuje visoke zvaničnike, čak i u ratu, pokazuje otpornost institucija uspostavljenih nakon Majdana 2014. godine.

Savetnik šefa predsedničkog kabineta, Mihailo Podoljak, napisao je da situacija „ubedljivo pokazuje transformaciju Ukrajine“, dok je ambasadorka EU Katarina Maternova rekla da je istraga „snažan signal da nezavisne ukrajinske institucije funkcionišu“.

Međutim, aktivisti upozoravaju na ogroman pritisak sa kojim se suočavaju nezavisne agencije. Darija Kalenjuk, izvršna direktorka Centra za borbu protiv korupcije, nazvala je istragu uspešnom pričom, ali uz važnu napomenu: „To je priča koja može biti pozitivna, ali samo ako Zelenski stane na stranu Nabua i Sapa, i naroda Ukrajine.“

Primer pritiska je slučaj detektiva NABU Ruslana Mahamedrasulova, koji je istraživao korupciju u Energoatom-u, a koga je u julu uhapsila bezbednosna služba SBU na osnovu, kako aktivisti tvrde, politički motivisanih optužbi.

Opasan trenutak za Ukrajinu

Politička kriza tokom rata je opasna za Ukrajinu. Opoziciona stranka Evropska solidarnost, koju predvodi bivši predsednik Petro Porošenko, ponovila je svoj zahtev za formiranje tehnokratske „vlade jedinstva“, ali se uzdržala od poziva na ostavku Zelenskog. „Još uvek smo u ratu“, rekao je Porošenkov saveznik Rostislav Pavlenko.

Politički komentator Serhij Fursa upozorio je na rizike: „Ne možemo dozvoliti da ukrajinski predsednik, ukrajinska vlada, izgube ostatke svog legitimiteta tokom rata. U suprotnom, rizikujemo da izgubimo državu.“

Analitičari smatraju da bi nova otkrića mogla dodatno destabilizovati predsednika, posebno nakon što je tužilac SAP-a na sudu izjavio da je bivši ministar odbrane Rustem Umerov, blizak Zelenskom, mogao biti „pod uticajem“ Mindiča.

„Mislim da u ovom trenutku i društvo i politička klasa razumeju da bi politička kriza bila previše opasna“, rekao je analitičar Fesenko, ali je zaključio: „Mnogo toga zavisi od sledećih koraka istrage, ako se pojave nove informacije koje se tiču Zelenskog ili predsedničkog kabineta... onda će, naravno, to biti nova runda“.