Nadzorne kamere snimile su šokantan trenutak kada je italijanski političar spotakao silazeći niz stepenice, a potom glavom razbio neprocenjivi vitraž u Rimu — razbivši ga u paramparčad.

Naime, snimak prikazuje Emanuela Kanija kako silazi niz stepenice da bi prisustvovao prijemu u Ministarstvu preduzeća i proizvedeno u Italiji pre nego što izgubi ravnotežu. Kani očajnički pokušava da spreči dalji pad, ali ne uspeva, i kreće da pada ka "Povelji rada", dela futurističkog umetnika Marija Sironija.

Njegova glava snažno udara u vitraž, koji se odmah urušava pri udaru. Vide se gosti na prijemu kako opušteno ćaskaju pre nego što se iznenada u šoku okreću ka prozoru, očigledno reagujući na glasan tresak.

Srećom, Kani nije zadobio fizičke povrede, a potom je izrazio "duboko žaljenje zbog štete", koju je prouzrokovao u incidentu 12. novembra.

Neprocenjivi vitraž

Uništeni vitraž je bio više od samo arhitektonskog elementa — to je bilo nezamenljivo umetničko delo postavljeno 1932. godine kada je zgrada bila smeštena u fašističkom Ministarstvu korporacija. Delo, napravljeno od vitraža, prikazivalo je figure koje se bave raznim zanatima i umetnostima, što svedoči o ikonografskom jeziku tog perioda.

Delo je poznatog Maria Sironija, koji je bio vodeći italijanski modernistički umetnik čiji je rad postao široko priznat početkom 20. veka. Počevši sa futuristima, kasnije je razvio teži, dramatičniji stil koji ga je učinio važnom figurom na italijanskoj javnoj umetničkoj sceni.

Stvorio je murale, mozaike i dekorativne komade za vladine zgrade širom zemlje, uključujući i nedavno uništenu "Povelju rada", koja je bila jedno od njegovih najpoznatijih dela.

Pogledajte pad u nastavku:

Iako je Sironijev ugled kasnije bio pomračen njegovom podrškom Musolinijevom režimu, njegov rad se i dalje smatra važnim — a ponekad i kontroverznim — delom italijanske umetničke istorije.