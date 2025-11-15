Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je promene na čelu najvažnijih državnih energetskih kompanija, koje potresa veliki korupcijski skandal u energetskom i odbrambenom sektoru.

„Uz kompletnu reviziju finansijskih aktivnosti, mora početi i promena rukovodstva u ovim kompanijama“, napisao je danas na Telegramu. Rekao je da se sa premijerkom Julijom Sviridenko dogovorio o sledećim koracima. Mandat za novi nadzorni odbor državne nuklearne kompanije Energoatom trebalo bi da bude spreman u roku od nedelju dana, rekao je Zelenski, dodajući da će i izvršni odbor kompanije biti potpuno zamenjen.

Takođe će doći do promena u rukovodstvu državnog operatera hidroelektrana Ukrhidroenergo, operatera gasovodnog sistema u zemlji i državnog energetskog giganta Naftogaz, rekao je on. Za to su već zakazani odgovarajući tenderi, dodao je.

Energoatom je u centru najvećeg korupcionaškog skandala u Ukrajini od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, što je dovelo do ostavke dva ministra poslednjih dana. Slučaj se odnosi na milione dolara mita navodno plaćenih tokom izgradnje zaštitnih objekata namenjenih zaštiti energetske infrastrukture od ruskih napada.

Dva osumnjičena, uključujući bliskog saradnika Zelenskog, pobegla su u inostranstvo. Ukrajinski predsednik verovatno pokušava da se distancira od skandala, između ostalog i zato da ne bi ugrozio stranu pomoć svojoj ratom razorenoj zemlji.

Kurir.rs/Agencije

Zelenskijev saradnik je takođe osumnjičen

