Iranski Revolucionarni gardijski korpus i odbrambeni sektor zemlje nastavili su napore da prošire i poboljšaju arsenal balističkih raketa, koji služi kao glavno sredstvo odvraćanja zemlje od napada Izraela i zemalja Zapadnog bloka.

Arsenal je navodno premašio svoje predratne nivoe viđene pre nego što su Izrael i Sjedinjene Države pokrenuli napad na zemlju u junu, koji je ciljao rukovodstvo, civilnu infrastrukturu, vojne i nuklearne ciljeve, a uz podršku Turske i nekoliko evropskih zemalja.

Težina štete od balističkih raketnih napada koje je Iran pokrenuo kao odgovor, i brzo smanjenje sposobnosti izraelske i američke raketne odbrane da ih presretne, smatrani su primarnim faktorom koji je naveo Izrael i njegove pristalice da prihvate prekid vatre 24. juna. Komentarišući štetu, američki predsednik Donald Tramp je primetio:

„Posebno u poslednjih nekoliko dana, Izrael je bio jako pogođen. Te balističke rakete, dečko, uništile su mnogo zgrada.“ Smatra se da su rezultati rata verovatno ojačali konsenzus u Iranu o potrebi da se da prioritet jačanju arsenala balističkih raketa.

Pružajući najznačajniji uvid u napore za jačanje iranskog raketnog odvraćanja, iranski zvaničnici su obavestili direktora iranskog projekta u Međunarodnoj kriznoj grupi Alija Vaeza da „fabrike raketa rade 24 sata dnevno“. Vaez je u vezi sa iranskim planovima da pokrenu bombardovanje Izraela intenzitetom većim od redova veličine u slučaju napada primetio: „nadaju se da će ispaliti 2.000 odjednom kako bi savladali izraelsku odbranu, a ne 500 tokom 12 dana“ kao što su to učinili u junu. „Izrael smatra da je posao nedovršen i ne vidi razlog da ne nastavi sukob, pa Iran udvostručuje pripremljenost za sledeću rundu“, dodao je.

Ministar spoljnih poslova Abas Aragči je slično primetio:

„Naša raketna moć danas daleko nadmašuje onu iz Dvanaestodnevnog rata. Neprijatelj u nedavnom dvanaestodnevnom ratu nije uspeo da postigne sve svoje ciljeve i poražen je.“ Ministar odbrane, brigadni general Aziz Nasirzadeh, primetio je: „Iranska odbrambena proizvodnja se poboljšala i po količini i po kvalitetu u poređenju sa periodom pre 12-dnevnog rata koji je Izrael nametnuo u junu.

ranski balistički raketni napadi pokrenuti u junu bili su daleko najveći u svetskoj istoriji i primorali su američku vojsku da potroši preko 150 antibalističkih raketnih presretača iz svog sistema vazdušne odbrane dugog dometa THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) tokom manje od 12 dana neprijateljstava. Ovo je predstavljalo preko 25 procenata ukupnog arsenala vojske raspoređenog širom sveta, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost u vezi sa sposobnošću američke protivvazdušne odbrane da izdrži kontinuirano bombardovanje u ratištima širom sveta, posebno protiv protivnika poput Kine i Severne Koreje koji imaju mnogo sposobnije arsenale.

Sa svakim lansiranjem THAAD presretača koji košta 15,5 miliona dolara, procenjuje se da je odbrana izraelskog vazdušnog prostora korišćenjem ovih sistema koštala preko 2,35 milijardi dolara. Procenjuje se da je američka mornarica potrošila i preko 3 milijarde dolara vrednosti antibalističkih raketa SM-3 i SM-6, što ovaj kratki ratni napori čini jednim od najskupljih po satu koje su Sjedinjene Države ikada vodile.