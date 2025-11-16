Slušaj vest

Psi prate ljude u migracijama širom Evroazije već skoro 10 hiljada godina, pokazalo je istraživanje međunarodnog tima predvođenog kineskim naučnicima.

U istraživanju su naučnici analizirali 73 drevna genoma pasa, uključujući 17 novosekvenciranih jedinki uzorkovanih od istočne Azije do zapadne evroazijske stepe, prenela je Sinhua.

Kako se navodi u publikaciji u časopisu Science, među njima su i drevni domaći psi iz severne Kine, što je prvi put da su njihovi genomi dobijeni.

Severoistočnoazijsko poreklo kod kineskih pasa i zapadno poreklo kod stepskih pasa, odraz su ljudskih migracija.

Neolitski stepski psi mogu se pratiti do istočnoevropskih lovaca-sakupljača, dok su kasniji psi iz bronzanog doba povezani sa iranskim farmerima i kavkaskim lovcima-sakupljačima, pokazuje studija.

- Istraživanje je, takođe, otkrilo da su u nekim slučajevima, posebno tamo gde su određene radne ili fizičke osobine bile korisne, kao što je to bio slučaj na Arktiku, psi verovatno razmenjivani među stanovništvom - rekao je Saša Vinjeriji, urednik časopisa.

Studija ne samo da potvrđuje hiljadugodišnju vezu između ljudi i pasa, već i oslikava drevnu povezanost civilizacija.

Istraživači kažu da se takav pristup može primeniti i na konje, goveda, ovce i drugu stoku, dodatno rasvetljavajući njihovu ulogu u ljudskoj istoriji.