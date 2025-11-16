Slušaj vest

Mardžori Tejlor Grin, republikanka koja je ranije branila Donalda Trampa i njegov pokret MAGA, izjavila je da su je kontaktirale privatne bezbednosne firme "sa upozorenjima za njenu bezbednost" nakon što je Tramp u petak objavio da povlači svoju podršku.

U objavi na Iksu, Grin je rekla da "vrući lanac pretnji protiv mene podstiče i podstiče najmoćniji čovek na svetu", ne pominjući Trampa po imenu, dodajući da je to "čovek koga sam podržavala i kome sam pomogla da bude izabran".

Grin je rekla da je "agresivna retorika koja me napada istorijski dovodila do pretnji smrću i višestrukih osuda muškaraca koji su bili radikalizovani istom vrstom retorike koja mi je upućena upravo sada. Ovog puta od strane predsednika Sjedinjenih Država".

Grin nije precizirala kakv pretnje protiv nje koje su joj primile bezbednosne firme, ali je rekla da "kao žena ozbiljno shvatam pretnje od muškaraca. Sada imam malo razumevanja straha i pritiska koji žene, koje su žrtve Džefrija Epstajna i njegove klike, moraju da osećaju"..

Ova objava je najnovija u ratu reči sa Trampom, prvenstveno zbog objavljivanja dokumenata u vlasništvu vlade koji se odnose na Džefrija Epstajna. Očekuje se da će predsednik Predstavničkog doma, Majk Džonson, sledeće nedelje glasati o tome da li će objaviti celokupnu neklasifikovanu komunikaciju i dokumenta.

Tramp je naziva izdajnicom

"Mardžori 'Izdajnica' Grin je sramota za našu VELIKU REPUBLIKANSKU STRANKU!", besneo je Tramp na društvenim mrežama, dan nakon što je okončao podršku Grin, nazivajući je "ludom Mardžori" i rekavši da će podržati izazivača protiv nje na sledećim srednjoročnim izborima "ako se prava osoba kandiduje".

Ranije u subotu, Grin je objavila na Iksu da nikada nije mislila da će biti u poziciji da se "bori za objavljivanje Epstajnovih dokumenata, brani žene koje su bile žrtve silovanja i bori se za razotkrivanje mreže bogatih i moćnih elita, što bi ovo izazvalo, ali evo nas“.

Spor između Grin i Trampa, koji je tinjao mesecima, izbio je na videlo, jer se nekada čvrsta pristalica Mage našla u situaciji da se suprotstavi Trampu po nizu pitanja, uključujući američku vojnu pomoć Izraelu, blokadu vlade i takozvane "Epstajnove dosijee".

To je dovelo do toga da Tramp optuži Grin da ide "krajnje levo", jer je ponudila niz suprotnih mišljenja protiv Maginog mejnstrima. Tramp je napisao da je sve što je video od Grin poslednjih meseci bilo "ŽALITE SE, ŽALITE SE, ŽALITE SE!", dodajući: "Ne mogu svaki dan da podnesem pozive ludaka".

Grin je rekla da je podržavala Trampa "sa previše svog dragocenog vremena, previše svog novca i da se jače borila za njega čak i kada su skoro svi ostali republikanci okrenuli leđa i osudili ga". Grin je dodala: "Ne obožavam niti služim Donaldu Trampu.

"Nisam suicidna"

Tramp se ranije upuštao u vatrene ratove sa inače lojalnim političkim saveznicima, uključujući Ilona Maska, samo da bi se pomirio nakon perioda hlađenja. Kao i Mask, Grinino novootkriveno protivljenje izgleda da je ukorenjeno u onome što oboje vide kao razvodnjavanje Trampove političke filozofije "Amerika na prvom mestu", uključujući i borbu sa stranim mirovnim projektima.

Grinino nezadovoljstvo datira najmanje od maja, kada je objavila da se neće kandidovati za mesto u Senatu i napala republikanske donatore i konsultante koji su se plašili da ne može da pobedi. Kasnije je rekla da se neće kandidovati za guvernera Džordžije i napala je ono što je nazvala političkim sistemom "dobrog dečka" u državi.

U junu je stala na stranu MAGA disidenata, uključujući Takera Karlsona, zbog mogućih američkih napora za promenu režima u Iranu.

Ali kako se kontroverza oko Epstajnovih dosijea zahuktala poslednjih meseci, ona se postavila protiv nevoljnosti administracije da objavi dokumenta i video zapise u celosti. U septembru je rekla da želi da razotkrije "Epstajnovu mrežu silovanja i pedofilije“ i zamolila ljude da zapamte da ona "nije suicidna" ako joj se nešto desi.

Ranije ovog meseca, Grin je oštro kritikovala svoju stranku tokom pojavljivanja u emisiji The View, opisujući Kongres kojim dominiraju republikanci kao "sramotu" zbog toga što nije zasedao više od mesec dana i rekavši da se "stvarno umorila od takmičenja u Vašingtonu između muškaraca".

Na pitanje da li planira da postane demokrata, rekla je da su obe političke stranke propale i pozvala žene da se umešaju i vode zemlju. "Naša crveno-belo-plava zastava se upravo cepa u paramparčad", rekla je. "I mislim da su potrebne zrele žene da je ponovo sastave.

