Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov izjavio je danas da će Ukrajina i Rusija nastaviti razmenu zarobljenika, a trenutno se očekuje da će biti oslobođeno 1.200 Ukrajinaca iz ruskog zarobljeništva.

"Po nalogu predsednika Ukrajine, nedavno sam održao konsultacije uz posredovanje partnera u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima o nastavku procesa razmene i oslobađanju naših ljudi iz ruskog zatočeništva", napisao je Umerov na Telegramu.

On je rekao da su se, kao rezultat ovih pregovora, strane složile da aktiviraju Istanbulske sporazume.

"Govorimo o oslobađanju 1.200 Ukrajinaca. Tehničke konsultacije će biti održane u bliskoj budućnosti. Trebalo bi da se reše svi proceduralni i organizacioni aspekti", dodao je Umerov, prenosi RBK Ukrajina.

Umerov je naglasio da se rad odvija bez pauza, "kako bi Ukrajinci koji treba da se vrate iz zarobljeništva mogli da proslave novogodišnje i božićne praznike kod kuće - za porodičnim stolom i pored svojih rođaka".

Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT/RUSSIAN DEF. MIN. PRESS SERVICE

Posle dolaska na vlast američkog predsednika Donalda Trampa, Ukrajina i Rusija nastavile su razgovore u Istanbulu u maju ove godine.

Tokom tri runde sastanaka u maju, junu i julu, strane su pokušale da postignu mirovni sporazum.

Ukrajinska strana je više puta izjavljivala spremnost za prekid vatre i obustavu neprijateljstava na liniji fronta, ali je Kremlj odbio da pristane na prekid vatre.

Istovremeno, strane su i dalje imale pozitivan humanitarni razvoj događaja.

Istovremeno, Rusija i Ukrajina su tokom pregovora postigle dogovor o razmeni ratnih zarobljenika, kao i tela poginulih vojnika.

Zamenik ministra spoljnih poslova Ukrajine Sergej Kislica izjavio je nedavno da su mirovni pregovori sa Rusijom ove godine završeni gotovo bez rezultata i da su trenutno obustavljeni.

"Pošto su mirovni pregovori završeni sa malim napretkom, oni su trenutno obustavljeni", naglasio je Kislica.