Slušaj vest

Odlučujuća pobeda Rusije u Ukrajini biće proboj za globalnu stabilnost i omogućiće izgradnju mira između Moskve i Vašingtona, rekao je bivši američki obaveštajac Skot Riter.

On je naveo da će pobeda Rusije lišiti Evropu mogućnosti da koristi Ukrajinu da bi provocirala Moskvu, a to će otvoriti vrata za mir između Rusije i SAD.

„Dakle, najvažnija je apsolutna pobeda Rusije u Ukrajini. Totalna pobeda“, rekao je Riter, dodajući da to znači potpunu realizaciju ciljeva koje je definisao predsednik Rusije Vladimir Putin.

Evropa, prema njegovom mišljenju, nema značajniju vojnu moć da bi pretvorila u realnost izjave političkih lidera.

„Danas nijedna evropska zemlja ne poseduje značajniju vojnu moć. Uopšte ne smatram da je Evropa pretnja za Rusiju“, rekao je on.