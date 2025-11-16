Slušaj vest

Članovi proukrajinske gerilske grupe Atešsabotirali su rusku železničku opremu u Zaporoškoj oblasti, saopštila je grupa 16. novembra.

Operativci Ateša zapalili su relejni ormar na ključnom delu železničke pruge kod Novobohdanivke, u melitopoljskom okrugu Zaporoške oblasti, svega 50 kilometara od linije fronta, navodi se u saopštenju.

Zaustavljanje ruskih vojnih vozova


Sabotaža je "momentano zaustavila kretanje vojnih vozova okupatora", napisala je grupa.

Zbog poremećaja železničke linije koja se nalazi blizu linije fronta, ukrajinske snage su mogle da gađaju blokirane vozove "preciznim raketnim i artiljerijskim udarima", tvrdi Ateš.

Poremećena ruska logistika


Oštećena železnička infrastruktura privremeno je poremetila rusku logistiku, ometajući isporuku zaliha ruskim trupama u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Nastale nestašice goriva i municije "dovele su do smanjenja intenziteta borbi" u tim oblastima, saopštila je grupa.

Pokret Ateš redovno sprovodi sabotaže na teritoriji Rusije i u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom.

U oktobru su gerilci izvestili o sabotaži železničke infrastrukture u Rostovskoj oblasti, kada su uništili kontrolni ormar za signalizaciju, što je dovelo do kašnjenja transporta vojnog osoblja i snabdevanja na frontu.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaINFILTRIRANI UKRAJINSKI BORCI ŠALJU INFORMACIJE SA FRONTA: Otkrivaju koga Rusi šalju u JURIŠE na Pokrovsk! Objavljen i snimak! (FOTO/VIDEO)
ruski-vojnici.jpg
PlanetaNAPADNUT BELGOROD, RUSIJA U PLAMENU! Žestok udar Ukrajinaca u Kursku i Rostovu, odjekuju snažne eksplozije, nestala struja! Sabotaža na pruzi! (FOTO/VIDEO)
565.png
PlanetaEKSPLOZIJE KOD SMOLENSKA! Napadnuta ruska fabrika raketa, razneta pruga! Opasna akcija proukrajinskih gerilaca! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-08-27 221547.png
PlanetaSMELA AKCIJA UKRAJINACA USRED RUSIJE: Diverzanti "Ateša" izvršili opasnu sabotažu na železničkoj pruzi! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2024-12-29 075935 copy.png