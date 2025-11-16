NOVO KINESKO ORUŽJE BIĆE UDARNA SNAGA INVAZIJE NA TAJVAN: Od "robota vukova" nema spasa, pogledajte kako jurišaju na neprijatelja! (FOTO/VIDEO)
Narodnooslobodilačka armija Kine (PLA) planira da poboljša svoje amfibijske sposobnosti u slučaju invazije na Tajvanuvođenjem "robota vukova" - četvoronožnih dronova koji bi činili prvi talas napada, piše Tajms.
Ovaj pristup nastoji da imitira masovne "ljudske talase" iz Maove ere, ali u savremenoj, tehnološki unapređenoj formi.
Robotizovani psi/vukovi kao udarna sila
Video emitovan na državnoj televiziji prikazuje vojne, modifikovane verzije "robota pasa", koji se već koriste u spasilačkim misijama.
Sada su raspoređeni da predvode kombinovani juriš na utvrđene pozicije na plaži. Roboti imaju domet oko 2 kilometra od kontrolnih jedinica postavljenih u vojnim kamionima.
Uloga u napadu i ograničenja tehnologije
Roboti uspešno savlađuju bodljikavu žicu i druge prepreke, a Kinaočekuje da će funkcionisati slično "rojevima dronova", taktici poznatoj iz rata u Ukrajini, gde veliki broj dronova istovremeno napada i potiskuje odbranu.
Ipak, vojni analitičari upozoravaju da su roboti ranjivi na odbrambenu vatru i da zahtevaju podršku ljudskih trupa.
"Vukovi" kao deo visokotehnološkog arsenala
Roboti namenjeni vojnim operacijama prvi put su predstavljeni na vazdušnom mitingu prošle godine, a zatim i na velikoj vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen povodom 80. godišnjice završetkaDrugog svetskog rata.
Nedavne vežbe pokazuju da se smatraju ključnim elementom modernizovanog kineskog naoružanja.
U maoističkoj doktrini, naročito tokom Korejskog rata, Kina se oslanjala na masovne ljudske napade zahvaljujući milionskoj armiji.
Taktika je imala ogromne žrtve i pokazala se neuspešnom u jedinom pokušaju zauzimanja Tajvana na kraju Kineskog građanskog rata.
Modernizacija vojske pod vođstvom Si Đinpinga
Predsednik Kine Si Đinping vodi opsežnu modernizaciju kineske vojske, približavajući PLA američkim standardima u pogledu borbenih aviona, raketa i ratnih brodova.
Poput drugih vojski, Kina koristi iskustva iz rata u Ukrajini, gde su mali dronovi postali ključni u izviđanju i lokalizovanim napadima.
Koordinisana upotreba artiljerije i dronova
Kao i kod ljudskih amfibijskih jedinica, "roboti vukovi" napreduju pod artiljerijskom podrškom, ali na novim vežbama tu ulogu preuzima i roj dronova koji napada odbrambene linije iz vazduha.
Organizacija robotskih jedinica
Roboti koriste veštačku inteligenciju za međusobnu komunikaciju. Tipičan tim obično uključuje: jednog izviđačkog "vuka", dva naoružana robota, jednog robota koji nosi municiju.
Vežbe na plaži koordinisane su sa simuliranim iskrcavanjima "iza neprijateljskih linija" konvencionalnih vazduhoplovnih jedinica, takođe praćenih "robotima vukovima".
Zatvaranje tehnološkog jaza između Kine i SAD
- Besposadni i sve autonomniji sistemi naoružanja menjaju način na koji se vodi rat širom sveta. Decenijama je kineski razvoj ovih sistema tehnološki zaostajao za vodećim svetskim vojskama, posebno za SAD koje prednjače u istraživanju dronova. Taj tehnološki jaz sada bi mogao da bude zatvoren - rekao je Timoti Riter, stručnjak za ratovanje dronovima sa Američkog centra za mornaričke analize.