Kao bomba u Hrvatskojje odjeknula vest da je portparolka novog njujorškog gradonačelnikaZohrana Mamdanija, jedne od najistaknutijih figura progresivnog krila Demokratske stranke, 25-godišnja Hrvatica Dora Pekeč.

Tokom kampanje Pekeč je bila jedna od glavnih osoba njegovog tima. Biračima je objašnjavala Mamdanijeve politike vezane uz priuštivo stanovanje i besplatni autobuski prevoz, što su bile i ključne teme njegovih predizbornih nastupa.

Nakon Mamdanijeve pobede ostala je u njegovom tranzicionom timu i danas je gradonačelnikova portparolka.

- Zajedno ćemo zaštititi naše komšije od autoritarizma Donalda Trampa i stvoriti grad koji Njujorčani mogu da priušte i smatraju svojim domom - jedna je od izjava koje su tokom kampanje preneli američki mediji.

I pre ulaska u tim novog gradonačelnika ta je mlada žena imala impresivnu karijeru, posebno s obzirom na godine.

Mediji prenose da je vodila pobedničku kampanju jednog demokratskog kongresmena u Gradskom veću Čikaga, učestvovala u kampanji guvernera Ilinoisa Prickera, radila za kancelariju guvernera Severne Karoline kao i u kampanji Sare Gideon za Senat.

U njenoj profesionalnoj biografiji navodi se još angažman u Emily‘s Listu, demokratskom PAC-u koji se bavi prikupljanjem i distribucijom sredstava za kampanje demokratskih političarki koje se zalažu za pravo na pobačaj.

Bila je i portparolka House Majority PAC-a, najvažnijeg demokratskog PAC-a za izbore za Predstavnički dom, gde je ostvarila zapažene rezultate u četiri okruga koje su demokrate uspele da preotmu republikanskim nosiocima.

Ranije ove godine radila je kao direktorka komunikacija u timu Breda Landera, bivšeg kandidata za gradonačelnika Njujorka, koji je izišao iz trke i podržao Mamdanija.

Aktuelni gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani (34), koji se i sam upisao u istoriju kao najmlađa osoba koja je došla na tu poziciju, okružio se mladom ekipom. ​Pekeč među njima zauzima važno i vrlo istureno mesto.

Govoreći u kampanji, Pekeč je jednom prilikom istakla kako je Mamdanijeva kampanja naročito probudila birače imigrantskog porekla.

- Ova kampanja je probudila nešto snažno u južnoazijskim i muslimanskim zajednicama Njujorka - osećaj vidljivosti, ponosa i političke pripadnosti koji im je bio uskraćen generacijama - stoji u njenom saopštenju koje je preneo Ej-Bi-Si njuz nakon Mamdanijeve pobede.

Srednju školu East Chapel Hill završila je u Severnoj Karolini. Tamo je diplomirala javnu politiku i političke nauke na Univerzitetu Djuk.

Studije je završila za sedam semestara, ostvarila visok prosek i dobila niz akademskih priznanja. Već se tada istakla kao angažovana studentkinja, a u političkim komunikacijama počela je profesionalno da radi još tokom studija.

Pekeč ide stopama svog oca Aleksandra Pekeča. Član Nadzornog odbora Atlantic Grupe, Pekeč je redovni profesor na Fuqua School of Business Univerziteta Djuk.

