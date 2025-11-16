Slušaj vest

Meksikose suočava sa nizom ubistava, uključujući i atentat na gradonačelnika Uruapana, koji je ubijen tokom proslave Dana mrtvih prvog novembra, piše Skaj njuz.

Hiljade ljudi izašlo je na ulice prestonice protestujući protiv kriminala i korupcije. Prema navodima vlasti, povređeno je 120 osoba, među kojima je 100 policajaca, a 40 njih je hospitalizovano.

Uhapšeno je 20 ljudi. Demonstracije su počele mirno, ali su se završile sukobima sa policijom.

Demonstracije u Meksiku protiv kriminala i korupcije. Na meti napada i palata predsednice Klaudije Šejnbaum. Proteste predvodi Generacija Z.

Pokret generacije Z stoji iza protesta



Protest su organizovali mladi pod nazivom "Generacija Z". Grupa "Generation Z Mexico" u svom manifestu, koji kruži društvenim mrežama, navodi da predstavlja meksičku omladinu koja je umorna od nasilja, korupcije i zloupotrebe vlasti.

Reakcija vlasti



Gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada, osudila je nasilje rekavši da "nasilni izrazi krše prava drugih" i da su takvi postupci delo "radikalne grupe demonstranata".

Ubistvo gradonačelnika kao simbol otpora



Među okupljenima su bile i pristalice ubijenog gradonačelnika Karlosa Alberta Manza Rodrigesa, koji je bio otvoreni kritičar organizovanog kriminala. Oni su nosili slamene šešire - simbol njegovog političkog pokreta.

Sukobi kod Nacionalne palate



Svedoci su za Rojters rekli da je manja grupa demonstranata srušila barikade oko Nacionalne palate, gde živi predsednica Klaudija Šejnbaum. Došlo je do sukoba sa policijom koja je upotrebila suzavac.

Neki demonstranti su protestovali protiv stranke predsednice Šejnbaum, dok su drugi zahtevali odlučnije državne akcije protiv kriminala, uzvikujući: "Karlos nije umro, vlada ga je ubila!"

Protesti širom zemlje



Slični marševi održani su i u drugim delovima Meksika, uključujući zapadnu državu Mičoakan, gde je Manzo ubijen.

Meksička vlada tvrdi da su proteste pretežno organizovali desničarski politički protivnici i da su ih promovisali botovi na društvenim mrežama. Ovo je najnoviji primer masovnih pobuna mladih iz generacije Z.

Ranije ovog meseca, mladi su na Madagaskaruzbacili predsednika Andrija Radžoelinu. U septembru, protesti na Nepalu, pokrenuti posle zabrane društvenih mreža, doveli su do masovnih nereda i ostavke premijera Šarme Olija.

Šta je Generacija Z?

"Generacija Z" ili skraćeno "Gen Z" - označava demografsku grupu ljudi rođenih između kasnih 1990-ih i ranih 2010-ih.